Lucio Corsi: tutta la verità sulla lite a Sanremo con Topo Gigio e Carlo Conti

La 75° edizione del Festival di Sanremo si è chiusa con la vittoria di Olly, ma non si spengono gli echi delle polemiche grandi e piccole che hanno alimentato il gossip intorno alla kermesse. Tra gli artisti più apprezzati in molti hanno additato Lucio Corsi "vincitore morale" con il suo brano Volevo essere un duro. Il cantante maremmano nella serata dei duetti ha fatto sognare il grande pubblico esibendosi sulle note di Nel blu dipinto di blu insieme a Topo Gigio, ma proprio la loro esibizione sarebbe stata oggetto di un'aspra lite.

Il cantautore apparentemente più dolce e naif tra i 29 big in gara avrebbe innescato una violenta lite col suo compagno di cover e con Carlo Conti dieto le quinte? A lanciare la bomba è stata Selvaggia Lucarelli, ospite fissa del DopoFestival, nella sua newsletter Vale Tutto.

Come mostra il video che trovate di seguito, alla fine dell'esibizione Carlo Conti è salito sul palco per consegnare i fiori a Topo Gigio ignorando Lucio Corsi. Il conduttore e il celebre topo televisivo hanno poi dato vita a una gag che ha coinvolto anche Mahmood, salito sul palco per farsi un selfie con Topo Gigio mentre dietro di loro Corsi dava segni di impazienza e fastidio crescente.

La rabbia dietro le quinte

Quello che è accaduto dietro le quinte in seguito ce lo riferisce Selvaggia Lucarelli che parla di una sfuriata del cantautore toscano condita di "improperi blasfemi" in direzione di Conti e Topo Gigio. Deluso e arrabbiato per essere stato ignorato e per aver banalizzato la sua performance, Corsi non avrebbe risparmiato insulti in direzione di Conti. D'altronde neppure agli spettatori era passato inosservato il comportamento del conduttore, come avevano fatto notare vari utenti su X.

La spiegazione di Lucio Corsi

Intervistato dopo la fine dell'ultima serata di Sanremo, che lo ha visto celebrare il secondo posto e il premio della critica Mia Martini, Lucio Corsi non è entrato nel dettaglio di quanto accaduto durante la serata delle cover, ma ha dato la colpa alla stanchezza spiegando: "Non ero arrabbiato, eravamo tutti cotti". L'attore avrebbe poi confessato al Corriere della Sera quanto fosse difficile mantenere un atteggiamento calmo e paziente: "Eravamo tutti distrutti dalla tensione di questi giorni". Peccato che nessuno abbia interpellato Topo Gigio sull'accaduto.