Lucio Corsi: il suo secondo posto a Sanremo 2025 infrange la profezia di Carlo Verdone

Fantasia e realtà si intrecciano nella storia di Lucio Corsi, una delle rivelazioni più sorprendenti del Festival di Sanremo 2025. Il cantautore maremmano è stato infatti già protagonista di un'inaspettata "profezia" nella serie Vita da Carlo, dove Carlo Verdone, nei panni del direttore artistico del Festival, lo invitava tra i concorrenti e lo incoronava vincitore.

Lucio Corsi, la profezia di Carlo Verdone e il trionfo a Sanremo 2025

Lucio Corsi ha conquistato il secondo posto nella kermesse, aggiudicandosi anche il prestigioso Premio della Critica, ma la "profezia" della serie di Carlo Verdone l'avrebbe visto vincitore.

Non è un caso che Verdone sia anche presente nel videoclip della sua canzone Tu sei il mattino. Un cameo che sancisce un legame artistico e umano tra il regista e il giovane cantautore, definito dallo stesso Verdone un talento fuori dagli schemi. "Ci teniamo a ringraziare con tutto il cuore Carlo Verdone che si è gentilmente prestato a questa follia. Non era affatto scontato, grazie Carlo, sei un blues man", ha scritto Corsi sui social.

Carlo Verdone in una scena

A portarlo sul podio del Festival è stata la sua canzone Volevo essere un duro, un pezzo che gioca tra ironia e malinconia, raccontando la disillusione di chi sogna di essere forte e impenetrabile ma finisce per confrontarsi con la propria sensibilità. Un testo che ha convinto anche l'Accademia della Crusca, che lo ha promosso a pieni voti per l'uso intelligente di immagini inaspettate e giochi di parole.

Ma il vero colpo di scena è arrivato durante la serata delle cover, quando Lucio Corsi ha riportato all'Ariston "Nel blu dipinto di blu" in duetto con... Topo Gigio! Un'idea apparentemente folle, ma perfettamente in linea con il suo universo visionario e surreale.

Lucio Corsi è un artista del panorama musicale italiano, capace di spaziare dal rock al glam, fino al pop-rock sanremese. La sua favola è iniziata in Maremma, tra i tortelloni al ragù della nonna e le lezioni di scuola a Grosseto, per poi esplodere in uno stile riconoscibile e fuori dal tempo.

Dopo Sanremo e la "profezia" di Carlo Verdone che si è quasi avverata, il futuro di Lucio Corsi si trova nel favore del pubblico, che pare abbia trovato un nuovo artista da amare.