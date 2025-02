Lucio Corsi: che significa la scritta "Andy" sotto la suola dei suoi stivali?

Lucio Corsi ha incantato Sanremo 2025 con la sua Volevo essere un duro, "citata" anche da Tony Effe in conferenza stampa attraverso una maglietta. C'è anche un altro dettaglio del look del cantautore toscano che ha attirato l'attenzione: la suola degli stivali con la scritta Andy.

L'omaggio di Lucio Corsi a Toy Story

Il nome e soprattutto il modo in cui è disegnata la lettera "N" rendono l'interpretazione del dettaglio assolutamente inequivocabile: quella parola è un omaggio a Toy Story. Nel film della Pixar, infatti, lo stesso dettaglio si può notare sotto lo stivale del cowboy Woody, il giocattolo preferito del suo piccolo proprietario, Andy.

Nella serata finale di Sanremo il dettaglio non è passato inosservato, grazie alle inquadrature della regia mentre Lucio Corsi era seduto al pianoforte. Sono stati in molti a farlo notare via social, e ad accorgersene è stata anche la Disney, che gli ha dedicato un post su Instagram.

Indirettamente, come scrivono in tanti, quello di Lucio Corsi è stato anche un omaggio a Fabrizio Frizzi, ricordato con commozione da Carlo Conti durante la prima serata del Festival, che proprio di Woody è stato la voce italiana per i primi 3 capitoli del franchise.

C'è anche un altro dettaglio del look di Corsi che ha fatto sussultare, questa volta, chiunque abbia guardato la terza stagione di Vita da Carlo. L'outfit con cui si è presentato nella finale di Sanremo 2025 è lo stesso sfoggiato nel finto Sanremo di cui Carlo Verdone è il (finto) direttore artistico.