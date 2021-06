Lucifer, Tom Ellis e l'oggetto rubato dal set: "Sembra una zanna di elefante ma non lo è"

Il protagonista di Lucifer, l'attore Tom Ellis, ha ammesso di aver rubato un oggetto di scena dal set della serie TV che giungerà al termine dopo la sesta stagione, le cui riprese sono terminate a marzo.

Lucifer: l'attore Tom Ellis interpreta Lucifero

A partire dal 28 maggio, su Netflix sono disponibili i nuovi episodi di Lucifer che chiudono così la quinta stagione della serie TV con Tom Ellis. Nel mese di marzo, invece, a concludersi sono state le riprese di quella che sarà la sesta ed ultima stagione dello show e, per chiudere al meglio questa esperienza, Ellis ha pensato bene di portarsi a casa un ricordo degli anni trascorsi ad interpretare il signore degli inferi. Durante un'intervista rilasciata a Collider, l'attore gallese ha infatti confessato di aver "rubato" un oggetto di scena dalla camera da letto del suo personaggio.

Lucifer: Tom Ellis in una scena della quarta stagione

"C'era qualcosa nella camera da letto di Lucifer che ha un aspetto piuttosto fallico, con molti intagli intricati sopra. Sembra una zanna di elefante, ma posso garantire che non lo è. È di plastica, altrimenti sicuramente non l'avrei portato a casa", ha detto Ellis, continuando poi a descrivere il suo cimelio: "È una zanna finemente intagliata con quella che alla fine sembra la punta dei genitali. Anche se non è stato molto presente in Lucifer, è rientrato spesso nelle battute del personaggio". Anche se Ellis è riuscito a portare a casa questo oggetto, era un'altra la memorabilia che desiderava veramente. L'attore ha infatti ammesso: "Ho tenuto sempre d'occhio la Corvette di Lucifer. Sfortunatamente, però, non ha funzionato". Il riferimento è ovviamente all'auto del 1962 che Lucifer ha guidato sin dalla prima stagione della serie TV.

Per quanto riguarda la sesta stagione, gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno annunciato che la serie finirà con il botto e che l'episodio conclusivo è stato il più costoso che abbiano mai realizzato. Lucifer è interpretato da Tom Ellis nel ruolo del protagonista, Lauren German come Chloe Decker, D.B. Woodside come Amenadiel, Rachael Harris come Linda Martin, Kevin Alejandro come Daniel Espinoza, Lesley-Ann Brandt come Mazikeen Smith e Aimee Garcia come Ella Lopez.