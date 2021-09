Lucifer: Netflix celebra la settimana della bisessualità con il personaggio della serie (FOTO)

Un account social ufficiale di Netflix ha scelto Lucifer per celebrare la la settimana della bisessualità, accostando ad un'immagine di uno dei personaggi più popolari della piattaforma streaming, Lucifer Morningstar, la seguente frase: "Fuck bi erasure", che in italiano può essere tradotta così: "Fanculo alla cancellazione della bisessualità".

Su Twitter l'account @NetflixGeeked ha scritto: "Lucifer Morningstar ha davvero detto 'Sono bisessuale'". Il tweet è stato accompagnato da una foto tratta dalla terza stagione di Lucifer in cui Morningstar dichiara: "Sono così bravo a far cambiare sponda agli uomini che mi chiamano il traghettatore".

Come hanno sottolineato i fan della serie, Lucifer ha confermato la sua bisessualità in una serie di altre occasioni, a volte in modo sottile, a volte apertamente. Forse l'esempio più lampante è l'undicesimo episodio della seconda stagione, in cui Morningstar rivela che la sua lista di partner sessuali passati include uomini e donne.

Lucifer: Tom Ellis in una scena della quarta stagione

La settimana di sensibilizzazione bisessuale, nota anche come #BiWeek, si tiene ogni anno dal 16 settembre al 23 settembre. L'evento funge da estensione del Celebrate Bisexuality Day, che è stato istituito nel 1999 e si svolge ogni anno il 23 settembre.