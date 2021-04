Lucifer 5: il "peccaminoso" poster dei nuovi episodi in uscita su Netflix (FOTO)

Netflix ha condiviso il poster ufficiale dei nuovi episodi di Lucifer 5, il quale ritrae Tom Ellis sia nei panni del protagonista che in quelli di Michael, il suo fratello gemello. La rivalità tra i due sarà al centro della seconda parte della quinta stagione della serie TV.

Mancano ormai pochi giorni al rilascio della seconda parte della stagione 5 di Lucifer. I fan dello show hanno già annotato la data del 28 maggio sul calendario e si preparano all'uscita dei nuovi episodi, che arriveranno nel catalogo streaming a distanza di nove mesi da quelli precedentemente messi a disposizione da Netflix. A poche settimane dalla loro uscita, lo streamer ha pubblicato un poster ufficiale che ritrae i gemelli più sinistri del piccolo schermo. Nell'immagine vediamo infatti sia Lucifer che Michael, il suo fratello gemello, personaggi interpretati da Tom Ellis e la cui rivalità continuerà a tener banco anche nella seconda metà della quinta stagione.

Considerato il recente rilascio del poster in questione, non dovrebbe passare molto tempo prima di vedere il trailer ufficiale dei nuovi episodi dello show. All'inizio di quest'anno, il co-showrunner Joe Henderson ha parlato con Word Balloon, anticipando qualcosa di ciò che verrà mostrato presto da Netflix. "Ragazzi, il trailer è fantastico. Voglio dire, la stagione in sé è fantastica, ma quando vedrete il trailer, vi avverto, questo conterrà alcuni spoiler che potreste non voler vedere ma che comunque non rovineranno l'esperienza. Lo stavo guardando e ho pensato 'Wow, abbiamo fatto tutto questo in otto episodi?".

Insomma, sembra proprio che bisogna aspettarsi di tutto dalla seconda metà della stagione 5 di Lucifer. Innanzitutto, i nuovi episodi introdurranno maggiormente Dio, interpretato da Dennis Haysbert e intervenuto nel finale della prima parte di stagione per fermare la battaglia tra Lucifer, Michael, Amenadiel e Maze.