Luciano Ligabue - Grande come un bambino: stasera su Sky TG24 l'intervista per il ciclo "Stories"

Va in onda stasera su Sky TG24, alle 21:00, Luciano Ligabue - Grande come un bambino, lo speciale che contiene l'intervista esclusiva rilasciata dal cantautore al vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci, e che fa parte del ciclo Stories, dedicato dal canale ai personaggi del mondo dello spettacolo.

Ligabue è tornato con un nuovo album di inediti, "7", già disco di platino, e la raccolta "77+7" che contiene i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, ora disponibile anche nell'esclusiva versione vinile in sei uscite, con cadenza mensile, composta da 11 vinili colorati 180 grammi. "Facendo due conti su questi trent'anni di carriera" - ha spiegato il cantautore - "abbiamo contato il numero di singoli che erano usciti e guarda caso sono 77. Un numero impressionante per la precisione del numero, io ho un legame molto forte con il 7, ma anche per la quantità. Abbiamo visto che ogni cinque mesi, in questi trent'anni, è uscito un mio singolo: come una goccia imperterrita che cade comunque. Ne abbiamo fatto una raccolta e a quel punto abbiamo fatto tornare tutto con sette canzoni per l'album. Erano un po' di più, ma a quel punto abbiamo voluto far tornare quel numero a tutti i costi".

"Prima di scrivere le canzoni che di me si conoscono" - ha raccontato Ligabue, parlando degli inizi della sua carriera - "ne ho scritte tantissime altre che per il bene dell'umanità non sono mai uscite. Non ho contribuito a un certo tipo di bruttezza, almeno con quelle. Erano scimmiottamenti di cantautori, in cui cercavo di mostrare a me stesso che sapevo scrivere canzoni, con una pseudo-poetica fatta di parole che volevano stupire, di un linguaggio alto. Finché un giorno prendo in mano la chitarra e mi esce una canzone che parla del mio sabato sera precedente, che è "Sogni di rock 'n' roll". Io lì ho capito che quello è il mio campo di gioco, in cui ho sempre giocato in questi trent'anni, che fossero canzoni, film, o racconti. Ovvero raccontare bene solo quello che avevo vissuto o di cui avevo visto vivere. Canzoni, film e racconti a ragion veduta. Il che può delimitare il campo d'azione, che è quello lì. Però in quel campo sento di poter dire la mia, di poter giocare la mia partita".

Ligabue ha poi raccontato della sua infanzia nella provincia emiliana: "I miei primi cinque anni di vita sono stati costellati di problemi di salute, poi credo di essermi rifatto un po'. Sono stato bambino negli anni '60, un periodo in cui i genitori non dovevano preoccuparsi per te. Sono cresciuto in una cittadina che vedeva la campagna a cinquecento metri dal centro, per cui ho giocato a calcio su qualsiasi fondo: cortili, giardinetti, acciottolato, prato, erba medica... E poi ovviamente cerbottane e fionde, scontri con le bande rivali, gare di bici e bagni nei fossi, con tanto di pesca a mano. Una serie di giochi che facevano sì che rientrassi ogni sera a casa piacevolissimamente spompo, esausto fisicamente. Ricordo ancora quella sensazione di essere felicemente esausto fisicamente".

L'intervista integrale andrà in onda anche su Sky Arte sabato 20 febbraio alle 16:00 e sarà disponibile On Demand. Durante la messa in onda dell'intervista comparirà un QR Code che permetterà, inquadrandolo con la telecamera del proprio smartphone, di accedere a una serie di contenuti speciali dedicati al cantante, disponibili sul sito Skytg24.it. Tutte le interviste di "Stories" sono anche proposte tra i podcast di Sky TG24, sul sito skytg24.it e sulle principali piattaforme di podcasting.