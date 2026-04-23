Lucia Ilardo sotto accusa: Raul la scarica, Selvaggia Lucarelli le dà della "patetica"

La dinamica tra Lucia, Renato e Raul accende la Casa ma si spegne subito: Raul si chiama fuori, mentre l'opinionista e un ex concorrente criticano duramente l'atteggiamento della ragazza.

Il clima nella Casa del Grande Fratello si infiamma ancora una volta con un presunto triangolo amoroso che, però, si è sgonfiato subito. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile intreccio sentimentale tra Renato Biancardi, Lucia Ilardo e Raul Dumitras, con quest'ultimo nel ruolo del terzo incomodo.

Durante la puntata di ieri sera, però, questa dinamica è stata rapidamente ridimensionata. Proprio Raul ha deciso di tirarsi indietro, chiarendo la sua posizione e prendendo le distanze da qualsiasi coinvolgimento sentimentale.

Scontro acceso: interviene anche Alessandra Mussolini

Nei giorni scorsi, il tema aveva già generato tensioni, coinvolgendo anche Alessandra Mussolini. L'ex parlamentare aveva ipotizzato che, senza Renato, tra Lucia e Raul potesse nascere qualcosa. Un'idea che non è piaciuta al creator napoletano, che ha accusato Alessandra di intromettersi continuamente nelle dinamiche della Casa, arrivando a dire che "in questi mesi ha provato ad accoppiare tutti".

Lucia Ilardo

Raul si sfila: "Non mi interessa questo triangolo"

A mettere un punto definitivo è stato Raul Dumitras, che ha scelto di non alimentare ulteriormente la situazione: "Io in questo triangolo non ci sono mai voluto entrare, non mi interessa proprio ciò che state facendo: la leggerezza con cui fate le cose non mi appartiene".

Il concorrente ha anche sottolineato di non provare alcun interesse per Lucia e di non vedere compatibilità tra loro, soprattutto per il modo in cui viene affrontato l'argomento.

Renato e Raul

Pioggia di critiche su Lucia: da Barbara a Selvaggia Lucarelli

Dallo studio sono arrivate anche critiche piuttosto dure. L'ex concorrente Barbara Blu Prezia ha accusato Lucia di comportarsi come una corteggiatrice di Uomini e donne: "Smettila di fare la corteggiatrice, da quando sei entrata ci hai provato con tutti". Anche Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio netto, sostenendo che il comportamento di Lucia stia diventando forzato e poco credibile.

Il confronto dopo la puntata con Raimondo Todaro

Dopo la diretta, Raul Dumitras si è confrontato con Raimondo Todaro, ribadendo la sua volontà di restare fuori da qualsiasi dinamica amorosa. Todaro ha appoggiato la sua scelta, sottolineando come Lucia non abbia bisogno di una relazione all'interno della Casa o di lasciarsi influenzare dalle opinioni degli altri: "Non avrebbe bisogno né di una storia d'amore, né di ripetere quello che dice Alessandra".