Luce - Accendi il tuo coraggio, su Prime Video in streaming da oggi

Luce - Accendi il tuo coraggio, il film di animazione con Kenneth Branagh e Laurie Holden, sbarca da oggi 28 dicembre 2022 in streaming su Amazon Prime Video per tutti gli utenti abbonati.

Il progetto è stato finanziato da Anton, casa di produzione che ha già fatto parte del team che ha realizzato il successo ai box office Paddington. Il cast di Luce - Accendi il tuo coraggio, annunciato all'American Film Market nel 2020, è composto da Kenneth Branagh, Olivia Cooke, Laurie Holden, William Shatner, Mara Junot, Wilex Ly e Ryan W. Garcia.

Locandina di Fireheart

Il lungometraggio è ambientato nella New York degli anni Venti e racconterà la storia di una ragazzina che spera di diventare la prima donna a entrare a far parte dei vigili del fuoco e, rifiutandosi che gli altri decidano cosa può fare, lotta eroicamente per realizzare i propri sogni. Laurent Zeitoun è il regista del film in collaborazione con Yann Zenou, oltre ad aver firmato la sceneggiatura insieme a Daphne Ballon e Jennica Harper. L'animazione è curata da L'Atelier Animation di Montreal. La colonna sonora, inoltre, sarà composta da versioni in stile anni '20 di famose canzoni pop contemporanee.