Fireheart: Kenneth Branagh e Olivia Cooke tra le voci del film animato

Il film animato Fireheart avrà tra i suoi doppiatori Kenneth Branagh e Olivia Cooke. Il progetto è stato finanziato da Anton, casa di produzione che ha già fatto parte del team che ha realizzato il successo ai box office Paddington.

Il cast di Fireheart, annunciato all'American Film Market, sarà composto quindi da Kenneth Branagh, Olivia Cooke, Laurie Holden, William Shatner, Mara Junot, Wilex Ly e Ryan W. Garcia.

Il lungometraggio sarà ambientato nella New York degli anni Venti e racconterà la storia di una ragazzina che spera di diventare la prima donna a entrare a far parte dei vigili del fuoco e, rifiutandosi che gli altri decidano cosa può fare, lotta eroicamente per realizzare i propri sogni.

Laurent Zeitoun è il regista del film in collaborazione con Yann Zenou, oltre ad aver firmato la sceneggiatura insieme a Daphne Ballon e Jennica Harper. L'animazione è curata da L'Atelier Animation di Montreal.

La colonna sonora, inoltre, sarà composta da versioni in stile anni '20 di famose canzoni pop contemporanee.