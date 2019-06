Lucca Mortis: Morgan Freeman nel film di Peter Greenaway girato a Lucca?

Un workshop a Lucca dal 24 al 30 giugno con Peter Greenaway per preparare il film Lucca Mortis, che forse vedrà la presenza della star Morgan Freeman.

Ci sarà anche Morgan Freeman in Lucca Mortis, film di Peter Greenaway girato a Lucca nel corso di uno workshop che si terrà dal 24 al 30 giugno? E' quello che lascia intendere Greenaway nel video saluto con cui presenta il suo nuovo progetto.

Dal 24 al 30 giugno la città di Lucca ospiterà Lucca Mortis, workshop residenziale con il regista Peter Greenaway.

LEA - Lucca Esperientia Artis mette a disposizione n. 5 posti con formula speciale agevolata per i residenti della provincia di Lucca e in Toscana interessati a partecipare al solo workshop formativo (escludendo così i costi di vitto e l'alloggio e le attività turistiche).

Dopo sei anni, grazie alla sinergia tra l'art director di LEA Domenico Raimondi e la regista Cristina Puccinelli, Peter Greenaway torna a Lucca con un workshop residenziale rivolto a 20 creativi innamorati della settima arte. Dal 24 al 30 giugno, sei giorni a stretto contatto con il regista londinese per studiare da vicino le fasi di lavoro che porteranno alla realizzazione del film: da una sceneggiatura che prende forma nei luoghi simbolo della città, che egli stesso definisce un vero "set naturale", ai personaggi modellati su figure realmente vissute e sui protagonisti delle opere pucciniane.

L'alfabeto di Peter Greenaway: Peter Greenaway in una scena

Non solo attività di film-lab, ma anche momenti di convivialità per scoprire l'intima progettazione creativa del genio di Greenaway in una Lucca che fa da musa ispiratrice e set cinematografico denso di fascino e storia. I partecipanti alloggeranno nel centro storico presso l'Antica Residenza del Gallo e l'ex convento Convictus dove si svolgeranno tutte le attività del workshop.

La proposta "special price" da diritto alla partecipazione ai momenti formativi (mattina e pomeriggio) e alle attività esterne di tutta la settimana al costo di € 750,00 + iva.

La quota di partecipazione comprende:

Workshop con Peter Greenaway

Attività esterne

Certificato di partecipazione al LEA Workshop

Servizio WiFi

Prosegue la promozione dedicata agli amici di Lucca Film Festival che parteciperanno al workshop scegliendo la formula all-inclusive (workshop, vitto e alloggio, attività esterne). Al momento dell'iscrizione potrai utilizzare il codice LEA01LFF e così usufruire di uno sconto del 15%, pari a € 350,00, sulla quota di partecipazione. Qui tutte le informazioni per iscriversi a Lucca mortis - il workshop con Peter Greenaway.