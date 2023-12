Lucca Mortis: prendono il via a Lucca le riprese del nuovo film di Peter Greenaway con Dustin Hoffman

Dieci anni dopo The Towers | Lucca Hubris, Peter Greenaway torna a Lucca per dirigere Dustin Hoffman nel film nato dalla collaborazione col Lucca Film Festival,

Da anni Peter Greenaway predice la morte del cinema, ma il suo, di cinema, è più vivo che mai e lo dimostra l'arrivo della troupe di Lucca Mortis nella cittadina toscana insieme alla star Dustin Hoffman, protagonista del film.

Un primo piano di Dustin Hoffman

Peter Greenaway, regista di culto di opere come Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante e Nightwatching, si innamorò della città di Lucca dieci anni fa, quando fu ospite della nona edizione del festival, che lo vide protagonista con l'opera multimediale The Towers | Lucca Hubris. Il lavoro dell'artista inglese consisteva nell'animazione dell'intera facciata della Chiesa di San Francesco, che per circa 35 minuti diventò teatro di un evento sperimentale di "cinema architettonico". Le 130 torri di Lucca, che nel Duecento svettavano con la loro "onorevole arroganza" a indicare ricchezza e potere, sono lo scenario delle 22 storie, alcune assurde, divertenti e dal sapore grottesco, raccontate miscelando l'utilizzo delle arti visive con le performance dei danzatori di Roberto Castello di Aldes, che firmò la coreografia dell'opera.

Grazie a questo progetto e a questa meravigliosa esperienza, nacque il seme di una sceneggiatura ed il sogno di girare un film tra gli scenari mozzafiato del centro storico e delle sue iconiche mura. Non solo il sogno è diventato realtà, ma l'installazione stessa farà parte di una scena di Lucca Mortis, indubbiamente il progetto cinematografico più importante mai realizzato a Lucca che ospiterà l'attore due volte premio Oscar Dustin Hoffman, protagonista del film prodotto da Facing East Entertainment e The Family Film, con il coordinamento logistico e il supporto del Comune di Lucca e dei vari assessorati coinvolti.

Di cosa parla Lucca Mortis

Secondo le prime indiscrezioni, Lucca Mortis sarà incentrata su un anziano residente di New York (Dustin Hoffman) che decide di prendersi un anno sabbatico per riscoprire le proprie origini italiane, che lo portano a Lucca. La vicenda è ambientata nel 2001, anno del crollo delle Torri Gemelle, e si svolgerà nel centro storico di Lucca. Ad affiancare Dustin Hoffman, secondo una recente indiscrezione, ci sarà Helen Hunt.

In totale sono 25 i luoghi individuati dalla produzione per le riprese, esterni ed interni comprese alcune residenze private- A fare da sfondo alla trama, dunque, le Mura, la Torre Guinigi, piazza San Michele, piazza San Frediano, Palazzo Pfanner e altri ancora, con il centro storico della città mattatore assoluto di riprese che dovrebbero durare circa sette settimane.

Le dichiarazioni

Il Presidente Nicola Borrelli dichiara: "A dieci anni dall'installazione The Towers | Lucca Hubris, da cui tutto ebbe inizio, questo film rappresenta il coronamento di un percorso di amore e dedizione per il cinema e per il nostro territorio. Il più importante film girato e ambientato completamente a Lucca, che porterà alla città uno straordinario ritorno economico, con investimenti per milioni di euro e una promozione turistica internazionale destinata a durare nel tempo. Ma soprattutto un film che mostra come la nostra città sappia essere, per un artista, l'ispirazione. Per Greenaway questa ispirazione non è stata un fuoco fatuo, ma una fiamma viva, alimentata negli anni dalle idee e dal senso del ritornare - con noi, al Lucca film festival, negli scorsi anni. E questo è ciò che più che mai ci fa capire quanto sia prezioso e importante il nostro lavoro."

Il commento del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini: "Peter Greenaway dieci anni fa ha regalato alla città di Lucca una delle performance artistiche più importanti che il territorio abbia mai conosciuto. Fu la Fondazione Cassa di Risparmio, assieme a Luca Film Festival, a presentare Lucca a questo grande regista, che da quel giorno ne è rimasto fatalmente innamorato. Sapere che questo "matrimonio" continua oggi e si traduce in una nuova importante occasione per la città è ovviamente un motivo di grande soddisfazione, che alimenta anche la nostra curiosità di sapere a cosa darà vita la sua mente visionaria."

Il film diventa anche l'occasione perfetta per annunciare le date della ventesima edizione, che si svolgerà dal 21 al 29 settembre 2024 e sarà certamente all'insegna di Lucca Mortis e del suo importante cast.