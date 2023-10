Dustin Hoffman protagonista del prossimo film di Peter Greenaway, la location prescelta è Lucca

Dustin Hoffman e Peter Greenaway, la strana coppia. Sarà proprio il divo americano il protagonista del nuovo film del cineasta britannico, ma con base in Olanda. Film che sarà girato interamente in Italia, a Lucca, tra novembre e dicembre.

Secondo le prime indiscrezioni, la pellicola ancora priva di titolo è incentrata su un anziano residente di New York che decide di prendersi un anno sabbatico per riscoprire le proprie origini italiane, che lo portano a Lucca. La vicenda è ambientata nel 2001, anno del crollo delle Torri Gemelle, e si svolgerà ambientata nel centro storico di Lucca. Le riprese inizieranno prima della fine dell'anno e a breve dovrebbero prendere il via i casting per le comparse locali.

"Attendiamo solo l'ufficialità" spiegano il sindaco Mario Pardini e l'assessore al turismo Remo Santini al Tirreno "ma a inizio settimana siamo stati contattati dalla produzione che ci ha confermato di aver scelto Lucca come ambientazione e unica location del film. La nostra amministrazione ha facilitato l'approdo del film a Lucca, supportando la produzione e la direzione organizzativa in ogni richiesta ed esigenza. Un confronto costante, che va avanti da molto tempo e che proseguirà con una sinergia operativa nelle prossime settimane. Desideriamo ringraziare anche il Lucca Film Festival, che 10 anni fa ha portato per la prima volta Peter Greenaway a Lucca, dando inizio alla storia d'amore tra il regista e la città"_.