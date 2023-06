Lucca Comics & Games 2023: primi dettagli sul programma e le prevendite dei biglietti

Che cosa spinge ogni anno centinaia di migliaia di persone a riunirsi nella città di Lucca per celebrare la passione per il gioco, il fumetto, i manga, il cinema d'animazione, le serie tv, la narrativa fantasy? Scopriamolo coi primi dettagli del programma di Lucca Comics & Games 2023 e sulle prevendite per l'acquisto dei biglietti.

Lucca Comics & Games si propone come una visione di comunità necessaria e rigenerante. E il tema di questa edizione è proprio "Together", "Insieme", illustrato dai di origine israeliana, il fumettista Asaf Hanuka e l'illustratore Tomer Hanuka. La loro immagine cattura l'essenza del tema in modo unico ed evocativo; i personaggi raffigurati rappresentano le molteplici tribù che animano la vasta comunità del festival. Il making di questo lavoro e la loro opera, di ciascuno e in coppia, sarà illustrata in una doppia mostra a Palazzo Ducale.

I PRIMI OSPITI

Il grande mangaka Naoki Urasawa, che ha scelto Lucca Comics & Games per la sua prima volta in Italia, grazie alla collaborazione con Panini Comics; Garth Ennis presente a Lucca, e per la prima volta nel nostro Paese, con una mostra a Palazzo Ducale a lui dedicata, incontrerà lettori e lettrici in panel dedicati e sessioni di firme nei padiglioni Panini e SaldaPress; Craig Thompson torna a Lucca come protagonista del Graphic Novel Theatre che quest'anno porterà sul palco del Teatro del Giglio l'adattamento del suo capolavoro a fumetti Blankets; Howard Chaykin al festival con una mostra a lui dedicata nonché ospite di SaldaPress; due giganti del fumetto mondiale come Don Rosa e Jim Lee, grazie a Panini Comics; e una mostra dedicata all'artista Dino Battaglia a un secolo dalla sua nascita.

GRANDI EVENTI, MOSTRE, ANTEPRIME

Creamy Celebration in occasione del quarantennale de L'incantevole Creamy in collaborazione con lo Studio Pierrot e con Yamato Video e ArteZeta, con una mostra e il raduno nazionale di cosplay; un grande evento TOEI Animation, con molte sorprese e contenuti dallo storico studio di animazione; Luis Royo con una mostra in Palazzo Ducale dedicata alla sua arte fantastica; la pluripremiata autrice coreana Kim Bo-Young per il lancio del nuovo libro L'origine delle specie pubblicato da ADD Editore, con il contributo del Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea); l'incontro con Jonathan Stroud al festival con il secondo volume della saga Scarlett & Browne: La città di cenere, pubblicato in Italia da Mondadori - Libri per Ragazzi; la mostra dedicata a Amélie Fléchais, che incontrerà lettori e lettrici nel corso di incontri dedicati e sessioni di firmacopie realizzate in collaborazione con Tunué; l'anteprima nazionale di Mary e lo spirito di mezzanotte, l'attesissimo film d'animazione di Enzo D'Alò, da novembre al cinema; Bruno Bozzetto con il suo libro autobiografico Il signor Bruno. Una vita animata (titolo provvisorio, Rizzoli Lizard); Jake La Furia che presenterà la seconda stagione di Italica Noir, docu-serie noir disponibile su Mediaset Infinity a novembre; torna Foodmetti - Artisti delle tavole, un vero e proprio festival nel festival in cui le eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico si incontrano all'interno dell'ex Museo del Fumetto con live cooking, presentazioni, un'area ristoro con le ricette esclusive dello chef Cristiano Tomei e tantissimi ospiti tra cui C.B. Cebulski e Giuseppe "Cammo" Camuncoli.

Lucca Comics & Games 2023: Joe Manganiello e il mangaka Naoki Urasawa tra i primi ospiti

LUCCA GAMES 30

Celebrazione dei 30 anni di Lucca Games. Una festa con i protagonisti del mondo del gioco italiano, con l'ambassador Joe Manganiello e i talent internazionali Peter Adkison, Kelley Slagle e Rob Daviau, e l'anteprima italiana assoluta del lungometraggio Igniting the Spark. The Story of Magic: The Gathering.

GLI OSPITI DEL MONDO VIDEOGAMES E DEL MAIN STAGE

Rand Miller, autore di Myst per i trent'anni del gioco che ha rivoluzionato per sempre l'esperienza dei gamer; il programma della Music & Comics Arena, con la consulenza artistica di Andrea Rock, con gli spettacoli Spirits of Folk: Myrkur, Gens D'Ys, Andrea Rock & The Rebel Poets e Battle of Empires: Galactic Empire, Wind Rose e l'acclamato show degli Oliver Onions.

APRE LA BIGLIETTERIA PER GLI EARLY BIRD

Da lunedì 10 luglio alle 15.00 a lunedì 24 luglio alle 24.00 saranno in vendita i biglietti Early Bird di Lucca Comics & Games 2023 a questo link: www.ticketone.it/LuccaCG23 Si potranno acquistare sia biglietti giornalieri sia abbonamenti a date combinate, tra cui il super abbonamento esclusivo per i Level Up Fan, fino ad un massimo di 20.000 biglietti al giorno per questa prima fase. I biglietti Early Birds sono destinati a chi vuole passare un'estate tranquilla in vista della prossima edizione, con qualche vantaggio economico rispetto a chi deciderà di acquistare il biglietto dal 5 settembre, quando aprirà la prevendita con listino 2023 e con altri servizi, come l'opzione "salta sul bus". Già dal 10 luglio sarà possibile scegliere e acquistare diverse 'features': stampa a casa, salta il welcome desk (spedizione a casa di biglietti e braccialetti acquistati in un'unica soluzione), e-ticket. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito www.luccacomicsandgames.com

E CONTINUA LA VENDITA CON L'APERTURA DELLA BIGLIETTERIA DEI CONCERTI

Da martedì 25 luglio sarà possibile acquistare anche i biglietti dei concerti serali del Main Stage di Lucca Comics & Games 2023. I possessori dei biglietti della manifestazione avranno diritto ad uno sconto di 10 euro. Per chi lo volesse, acquistando il biglietto di uno dei concerti (anche durante la chiusura estiva della biglietteria online di LC&G) sarà ancora valida la possibilità di acquistare il biglietto di Lucca Comics & Games 2023 per beneficiare della promozione di 10 euro riservata ai visitatori del festival. I biglietti dei concerti, ovviamente, potranno essere acquistati separatamente, anche senza bisogno di comprare il biglietto del festival.