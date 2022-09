Lucca Comics & Games 2022: Tim Burton e gli altri ospiti in programma

Svelato il programma di Lucca Comics & Games 2022: oltre a Tim Burton, in arrivo Denise Gough e Kyle Soller per parlare di Andor; Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber, membri del cast di Willow e poi Matteo Rovere, Lillo e Frank Matano.

É stato presentato oggi a Lucca il programma di Lucca Comics & Games 2022. In programma dal 28 ottobre al 1 novembre 2022, tra le sorprese più grandi assisteremo all'anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l'attesissima serie tv diretta da Tim Burton, che sarà presente a Lucca.

Tra gli altri ospiti dell'Area Movie, a cura di QMI: Denise Gough e Kyle Soller per parlare di Andor; Chadha-Patel, Erin Kellyman ed Ellie Bamber, membri del cast di Willow; Matteo Rovere per Romulus II - La guerra per Roma; Roberto Recchioni con l'anteprima di Carne Fredda; Lillo Petrolo e Frank Matano per presentare i loro nuovi show Sono Lillo, e Prova Prova Sa Sa...

Tantissimi gli ospiti del mondo del fumetto, tra cui i mangaka Norihiro Yagi; Nagabe; Atsushi Ohkubo. Altri big internazionali Chester B. Cebulski; Lee Bermejo; Arnaud Dollen; Jérôme Alquié; Marcello Quintanilha; Miguel Repiso, in arte Rep. Fumettisti di casa nostra Sio, Dado, Fraffrog e Keison, Zerocalcare, Leo Ortolani, Tanino Liberatore e Tito Faraci.

Tim Burton ospite a Lucca Comics & Games 2022 con l'anteprima di Mercoledì

Grandi ospiti anche dal mondo del videogame: Yoshitaka Amano; Nolan Bushnell e Davide Soliani. E tra quelli della letteratura, Francesca Michielin e Valerio Lundini, che presederanno a Lucca i loro libri.

Tra le mostre: A Palazzo Ducale, la personale Giacomo Nanni, un altro sguardo sul mondo dedicata a uno dei fumettisti italiani più raffinati e profondi, autore di Atto di Dio (2018), premiato anche ad Angoulême, e di Tutto è vero (2021). Nella Chiesa dei Servi, con Corrado Roi: Diabolik, chi sei?, uno dei grandi nomi del fumetto italiano reinterpreta il celebre personaggio mascherato in onore del suo 60° anniversario. Al Palazzo delle Esposizioni, nella sede della Fondazione Banca del Monte di Lucca, la mostra Castelli & Friends farà il punto sull'immensa carriera di un altro gigante del fumetto italiano, Alfredo Castelli, Maestro del Fumetto a Lucca nel 2006 e padre, tra l'altro, di Martin Mystère.

Il programma completo di Lucca Comics & Games 2022 su www.luccacomicsandgames.com.