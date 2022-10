Lucca Comics & Games 2022, nuove disponibilità biglietti: il limite giornaliero aumenta fino a 75.000

Come annunciato il 29 settembre in conferenza stampa, il Lucca Comics & Games emetterà altri 20.000 biglietti per ognuno dei 5 giorni portando il limite giornaliero a 75.000.

Da oggi pomeriggio, lunedì 3 ottobre, a partire dalle ore 15, i fan del Lucca Comics & Games 2022, che non sono riusciti ad assicurarsi un ingresso nelle giornate già sold out, potranno acquistare i nuovi biglietti messi a disposizione dl portale ufficiale di Vivaticket: ci saranno altri 20.000 biglietti per ognuno dei cinque giorni di festival, per un totale di 75.000 ingressi giornalieri.

A partire dalle ore 15 di oggi sarà possibile acquistare questi nuovi biglietti nel sito ufficiale Vivaticket: tornano quindi disponibili anche gli abbonamenti che comprendevano i giorni già sold out. Dopo l'acquisto non sarà possibile cambiare data o chiedere il rimborso, ma eventualmente si potrà mettere in vendita il proprio biglietto attraverso l'area dedicata Rivendita biglietti del sito Vivaticket.

I braccialetti, che sono assolutamente necessari per entrare nelle diverse aree del festival, potranno essere ritirati presso i Welcome Desk presentando i biglietti e, in caso di acquisto di biglietti per più giornate, saranno consegnati tutti insieme in un'unica occasione. Fino al 14 ottobre si potrà acquistare anche il biglietto con servizio "Salta il Welcome Desk": con una spesa aggiuntiva di € 9,99 sarà possibile ricevere i braccialetti direttamente a casa.

Nel caso in cui non si raggiunga il sold out con la prevendita online, i biglietti di ingresso saranno acquistabili anche nei giorni del festival, presso le biglietterie fisiche presenti a Lucca. Le biglietterie saranno aperte dalle ore 08:00 alle 17:00 e i welcome desk saranno aperti dalle 07.00 alle 18.00. Entrambi saranno situati in: Piazzale Ricasoli (stazione ferroviaria), Piazzale Risorgimento, Piazzale Verdi, mura urbane (Casa del Boia), area Tagliate (palazzetto dello sport), Polo Fiere.

La Lucca Music Arena, invece, sarà accessibile per tutti i possessori del biglietto di Lucca Comics & Games ad eccezione del concerto The Witcher III: wild hunt. Music of the Continent - Concerto orchestrale e del concerto dei Rhapsody of Fire per i quali sarà previsto un biglietto ad hoc di cui daremo maggiori informazioni nei prossimi giorni. Torna anche il servizio di navette gratuite dal Polo Fieristico di Lucca fino a via della Formica (piazza della Pace) e viceversa; le corse saranno effettuate dal 28 ottobre al 1° novembre dalle ore 7:30 alle 21:30.