Da Prova Prova Sa Sa a Sono Lillo: Frank Matano e Lillo presentano i nuovi comedy show Prime Video

Tra le novità Prime Video accolte con maggior calore dal pubblico di Lucca Comics & Games 2022 ci sono i nuovi show comici di Lillo Petrolo e Frank Matano. I due personaggi televisivi, reduci da LOL: Chi ride è fuori, consolidano la loro fama tra battute, "pose" e complicità tra gli applausi del pubblico e la sonora risata di Matano. A moderare l'incontro un'altra star del web, lo Youtuber Guglielmo Scilla che, diciamolo, fatica un po' a star dietro ai due vulcanici interlocutori.

Frank Matano e Lillo a Lucca Comics & Games 2022

Prima di entrare nel vivo e presentare i nuovi show, Lillo e Frank Matano hanno anticipato l'arrivo di un'ulteriore novità, un prodotto "completamente diverso da LOL - Chi ride è fuori" garantiscono loro, intitolato LOL Xmas Special: Chi ride è Fuori. Lo speciale natalizio in arrivo su Prime Video il 19 dicembre vedrà la presenza di alcuni concorrenti della prima e seconda stagione di LOL: Chi ride è Fuori. Chissà se riuscirà a eguagliarne anche i record di ascolti, visto l'entusiasmo che ha suscitato tra gli abbonati Prime Video.

LOL: Chi ride è fuori, parla Lillo: "Elio era il concorrente più temuto perché spiazza"

Prova Prova Sa Sa: Frank Matano diventa anchorman

Prova Prova Sa Sa: Frank Matano e i partecipanti allo show

Dopo aver tentato (invano) di trattenersi dal ridere in Lol, Frank Matano si è conquistato sul campo la conduzione di un nuovo show comico. Prova Prova Sa Sa debutta su Prime Video oggi, 2 novembre. Lo show è mutuato da un format americano di improvvisazione comica divenuto di culto negli Stati Uniti negli anni '90, Whose Line Is It Anyway?. Nel comedy show, composto da puntate della durata di 30 minuti, quattro performer improvviseranno sketch e gag sulla base di indicazioni fornite dal conduttore, Matano per l'appunto. I quattro comici sono Maccio Capatonda, Maria di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone dei Jackal. Da quanto intravisto nelle prime, esilaranti clip, Maccio Capatonda regalerà grandi soddisfazioni al pubblico.

Prova Prova Sa Sa: Frank Matano a Lucca Comics & Games 2022

"Frank Matano ha preso un format americano, ha chiamato altri comici a improvvisare e lui si è preso il merito" scherza Guglielmo Scilla, suscitando l'ennesima risata di Matano, il quale garantisce che niente è preparato e le improvvisazioni dei partecipanti sono reali. Inoltre specifica che "all'interno del format c'è un sistema di punteggio che però non serve a niente perché nessuno vince niente. Negli USA è stato creato perfino un sito web che raccoglie i punteggi di tutti gli episodi. Ma ciò che conta è che l'improvvisazione sia genuina e lo è talmente tanto che i partecipati mi hanno chiesto di togliere il momento del canto improvvisato in rima. Ma io non l'ho fatto".

Sono Lillo: il ritorno di Posaman

Sono Lillo: Posaman in una scena della serie Prime Video

Mentre Lillo ci dimostra di essere in grado di fare le sue pose anche stano in ginocchio sul palco del Lucca Comics & Games, arriva il momento di conoscere i primi dettagli nel suo nuovo show, poco sorprendentemente intitolato Sono Lillo, che prenderà il via il 5 gennaio. Dalle clip mostrate a Lucca è difficile farsi un'idea del precisa della surreale serie incentrata su Lillo e Posaman. In realtà Sono Lillo si profila come una serie corale, piena di personaggi divertenti, che ruota attorno agli accadimenti della vita del protagonista.

Sono Lillo a Roma 2022, Lillo: "Sono convinto che gli Avengers siano tra noi ma il governo li nasconda"

Sono Lillo: Il protagonista in una scena della serie Prime Video

"Posaman è un personaggio che cerco di portare in scena da tanto tempo. Un eroe sfortunato. Quando mi hanno chiesto di fare una serie su Posaman ho risposto: 'Verrebbero sei puntate da otto secondi'. Invece ci siamo concentrati sul dualismo tra me, Lillo, e Posaman, il personaggio. Comunque fa ridere". Lillo rivela di aver coinvolto nel progetto attori che amano improvvisare. "Questo per me è alla base della vera comicità. Ti viene in mente una cosa sul momento e dici quello che ti sembra più divertente. Anche se oggi la comicità è in fase di cambiamento, sta andando sempre di più in direzione del surreale, come vedremo in Generazione LOL, altro format nato per valorizzare i comici giovanissimi in uscita il 3 novembre.. io parteciperò come ospite, sarà un LOL formato TikTok".