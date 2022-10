Lucca Comics & Games 2022: bagno di folla per l'anteprima di Dragonero. I paladini

Bagno di folla a Lucca Comics & Games 2022 per l'anteprima di Dragonero. I paladini, la nuova serie tratta dal fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. lo show è una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV.

Bambini e genitori, appassionati di fantasy e coplayer, hanno affollato il Teatro del Giglio di Lucca dove sono stati presentati in anteprima mondiale i primi quattro episodi della serie prossimamente in onda su Rai Gulp e RaiPlay e che segna lo storico esordio di Bonelli nel settore dell'animazione.

La presentazione è stata anticipata da uno speciale Blue Carpet, preceduto da un raduno di cosplayer legati al mondo fantasy in Piazza San Michele. Per l'occasione si sono esibiti anche i Miwa e i suoi componenti, la Cartoon Marching Band n°1 in Italia. Sul palco del Giglio sono stati presenti il direttore di Rai Kids, Luca Milano, il responsabile dell'ufficio sviluppo di Sergio Bonelli Editore, Vincenzo Sarno, il direttore artistico di NexusTV, Fabio Gregorio e gli autori di "Dragonero". In platea anche il direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore, Michele Masiero, e il Direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina.

"Siamo qui a Lucca per un'anteprima mondiale", ha affermato Luca Milano, il direttore di Rai Kids, sul palco del Teatro del Giglio, "Dragonero è una serie che segna non solo la collaborazione tra Rai e la Sergio Bonelli, ma anche il nostro ingresso nel mondo dell'avventura e del fantasy. Dragonero è anche una storia di crescita, in cui i ragazzi si trovano di fronte a delle difficoltà. Ringrazio tutto lo staff Rai che ha lavorato sulla serie. Tra l'altro proprio qui a Lucca qualche tempo fa venne annunciata questa serie e mostrate le prime immagini e disegni".

Vincenzo Sarno di Bonelli, invece, ha affermato: "Abbiamo fatto qualcosa che non si era mai fatto prima. Portare in video le emozioni che arrivavano dal fumetto. Quello che Luca Enoch e Stefano Vietti hanno creato nel mondo di Dragonero aveva l'urgenza e la necessità di arrivare sui vostri schermi. E quello che abbiamo fatto è riunire un dream team. La Bonelli si è trasformata da una società che realizza fumetti a una società che realizza cartoni animati. Questo è stato possibili grazie a professionisti straordinari e da uomini uniti dalla passione".

Protagonisti della serie sono tre ragazzi appena adolescenti dell'Erondàr, una terra fantastica pervasa di magia: Ian, dallo spirito libero e dall'indole coraggiosa, sua sorella Myrva, geniale costruttrice di congegni meccanici, e l'inseparabile amico Gmor, un orco di grande forza e animo generoso. I tre amici dividono le loro giornate tra studio, divertimento e qualche lavoro nella fattoria dove vivono Ian e Myrva.

I nostri eroi entrano in contatto mentale con un grande drago, Draiken, che li conduce nel cenote in cui riposa in virtù di un sortilegio. Chiede loro aiuto per affrontare una terribile minaccia causata dal risveglio di Arcana da parte di Mekan; il suo malvagio piano consentirebbe all'Arcidemone di far sciamare le sue orde di demoni nel mondo dei nostri eroi, ma, perché ciò avvenga, deve prima distruggere le linee di energia magica che formano una fitta rete protettiva sulla superficie dell'Erondàr. A questo fine, la perfida regina vuole richiamare in vita i Corruttori tramite le Lacrime di Drago e usarli come propri agenti di distruzione.