Luca Zingaretti e Luisa Ranieri: con "Rolls Royce" parte il ballo scatenato in auto!

Luca Zingaretti, sua moglie Luisa Ranieri e le loro due bambine: un ballo scatenato sulle note di Rolls Royce, il brano presentato da Achille Lauro all'ultimo Festival di Sanremo. Ranieri ha condiviso il simpatico video di una tranquilla domenica in famiglia su Instagram.

Nel video, Luca Zingaretti è impegnato alla guida, mentre Luisa Ranieri è seduta accanto a lui in auto e dietro di loro ci sono le loro due figlie. All'inizio si limitano ad ascoltare la trascinante Rolls Royce, poi ad un certo punto parte un ballo scatenato e allegro sulle note di una delle canzoni che più ha conquistato il pubblico qualche settimana fa all'Ariston.

A Sanremo Rolls Royce si è classificata al nono posto e ha sollevato qualche polemica a causa del testo, che secondo alcuni sarebbe una celebrazione dell'ecstasy e degli stupefacenti (e di fatto cita star morte a causa delle loro dipendenze, tra cui Marilyn Monroe e Amy Winehouse). Proprio in questi giorni il brano ha ottenuto il suo disco d'oro.

Tornando a Luca Zingaretti, nelle scorse settimane l'attore è tornato sul piccolo schermo con Il Commissario Montalbano e due nuovi episodi della popolare serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Le due puntate in questione L'altro capo del filo e Un diario del '43 hanno fatto ascolti da record e già si parla di riprese imminenti per altri tre episodi di Montalbano che dovrebbero andare in onda nel 2020. Inoltre, in aprile la Rai manderà in onda le repliche dei vecchi episodi di Montalbano.