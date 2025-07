Luca Zingaretti infastidito in aeroporto, il video sui social: "Vergognatevi"

In un video pubblicato sul proprio account social, Luca Zingaretti ha raccontato ai propri fan un brutto episodio del quale è stato testimone allo scalo romano aeroportuale di Fiumicino.

Visibilmente infastidito, l'attore conosciuto per il ruolo del commissario Montalbano in tv, nelle opere tratte dai romanzi di Andrea Camilleri, ha espresso tutto il suo disappunto.

Luca Zingaretti infastidito a Fiumicino

"Stavo depositando il bagaglio" esordisce Zingaretti "e ho visto la moglie di un politico nazionale superare la fila, accompagnata dalla scorta che le diceva 'prego'".

Luca Zingaretti in una scena di Il commissario Montalbano

Zingaretti ha criticato sia il comportamento della donna sia quello della scorta, contrariato dal fatto che, a suo dire, avrebbero saltato la fila senza apparente motivo. Nel finale del video, la chiosa dell'attore:"Ma non vi vergognate? Neanche per andare in vacanza? Vergognatevi".

I commenti al video di Luca Zingaretti

In poche ore, come prevedibile, il video ha fatto il giro del web ed è stato commentato da parecchi utenti, molti dei quali hanno apprezzato lo sfogo dell'attore. Altri si sono chiesti chi fosse la donna in questione, il cui nome non è stato menzionato da Zingaretti.

Luca Zingaretti in una scena del film A casa nostra

L'episodio ha riaperto il dibattito sull'uso delle scorte istituzionali e sulle disparità di trattamento che in certi casi avvengono nei luoghi pubblici, soprattutto in periodi di vacanza e di grande affluenza.

La star de Il commissario Montalbano Luca Zingaretti, reduce dal suo primo film di finzione da regista, intitolato La casa degli sguardi con Gianmarco Franchini e Federico Tocci, è noto per i suoi ruoli al cinema e soprattutto in televisione. Nonostante sia solitamente molto pacato e riservato, Zingaretti in diverse occasioni ha espresso pubblicamente il proprio pensiero su diverse questioni sociali e quotidiane nel corso degli anni.