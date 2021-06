Luca Ward: è sua la voce che accompagna lo spot dell'estate in Sardegna (VIDEO)

Luca Ward ci mette la voce per la Sardegna: è lui infatti il doppiatore dello spot che la Regione ha lanciato sui media per far ripartire il turismo.

Luca Ward è uno dei testimonial d'eccezione che la Sardegna ha scelto per rilanciare il turismo in regione dopo un anno davvero difficile. È sua infatti la voce nello spot intitolato "Sicuri di sognare".

Lanciato ufficialmente il 10 giugno sui canali RAI, e pronto ad approdare su tutti i principali media nazionali e internazionali, il video non avrebbe potuto avere miglior "padrino" di Luca Ward, romano di nascita ma un po' sardo d'adozione perchè, come lui stesso ha raccontato, ha girato in lungo e in largo la regione. Non soltanto la Sardegna più nota, quella delle spiagge immacolate e del mare color smeraldo con la sua imbarcazione, ma anche l'entroterra in motocicletta, quella Sardegna montuosa e per molti ancora misteriosa.

E l'idea con cui lo spot promozionale è nato, come spiega il Presidente di regione, Christian Solinas, è proprio quella di puntare i riflettori non soltanto sugli scenari classici da cartolina: "Abbiamo dato vita ad una idea che non fosse fine a se stessa, una cartolina già nota, bensì un progetto studiato e pensato in riferimento al target, agli obiettivi e ai risultati da raggiungere. Attraverso lo spot parliamo e ci interfacciamo con chi ama e sceglie la Sardegna come meta delle sue vacanze: si evidenziano quindi i desideri, i bisogni, le scelte della domanda turistica. Un target che corrisponde esattamente ai molteplici segmenti di arrivo delle linee aeroportuali nazionali ed internazionali. Abbiamo impostato una campagna che raccoglie in modo sistemico tutti i principali attori del territorio, degli ambiti produttivi, del settore turistico e dei diversi comparti ricettizi. Una campagna di sistema che porta in primo piano tutta la Regione, in modo coeso ed integrato. Un ampio coinvolgimento che permetterà di amplificare la promozione e rappresentare l'Isola con una immagine coordinata".

In collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, a partire dal mese di luglio verranno diffusi alti tre spot sulla Sardegna per sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e in particolare per contrastare il fenomeno del furto di sabbia e conchiglie dalle spiagge sarde. I video avranno testimonial Caterina Murino, Geppi Cucciari e Luigi Datome.