Luca Ward, post non autorizzati su Facebook e lui si scusa: "il mio staff fuori di testa"

Sul profilo Facebook di Luca Ward sono apparsi post e commenti non autorizzati che hanno lasciato di stucco i fan e costretto lui alle scuse.

Dei post non autorizzati sul profilo Facebook di Luca Ward hanno richiesto le pubbliche scuse, in quanto hanno rischiato di compromettere il rapporto privilegiato tra l'attore e i suoi follower.

I messaggi in questione, poi rimossi, trattavano due argomenti molto delicati: uno era il video di una professoressa in gravi difficoltà derisa dai suoi studenti, l'altro messaggio faceva riferimento ai casi di bambini dimenticati in auto. Entrambi i post hanno destato i sospetti degli utenti abituati al tono simpatico ma sempre gentile di Luca Ward, ed è stato lui stesso, qualche ora dopo, a svelare l'arcano. Sarebbe stata infatti tutta colpa di una scheggia impazzita nel suo staff che avrebbe cominciato senza autorizzazione a pubblicare messaggi e commenti offensivi nascondendosi dietro il profilo pubblico di Ward.

L'attore - che vive un momento d'oro al cinema con il remake de Il Re Leone, in cui ha prestato la voce a Mufasa, e tornerà in TV dal 21 settembre con alcuni servizi della nuova stagione di Ulisse, al fianco di Alberto Angela - ha pubblicato un lungo post in cui spiega l'accaduto e porge le proprie scuse a quanti, nei commenti, si erano detti sconcertati.