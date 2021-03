Luca Ward preferisce doppiare film o videogiochi? "Son due mondi distanti, ma..."

Ancora una volta Luca Ward ha saputo sorprenderci: durante l'Ultrapop Festival gli abbiamo chiesto cosa preferisce doppiare tra videogiochi e film e la risposta non è stata così scontata.

Nei nostri canali Twitch di Ultrapop Festival, il grande Luca Ward ci ha rivelato cosa preferisce tra doppiare film o videogiochi. E se vi stupisce questa domanda, aspettate a leggere la risposta: "Film e videogiochi sono due mondi molto distanti", ha detto Ward. "Però... il videogioco mi stuzzica tantissimo. Primo, perché è dedicato ai giovani. Io c'ho 60 anni e pensare al pubblico di oggi che popola il mondo dei videogiochi, è pazzesco: ci sono migliaia e migliaia di ragazzi che mi stimano, mi scrivono e dicono che mi vogliono prendere a modello. Sono sicuro che si possano fare grandi cose col doppiaggio dei videogiochi, tante come coi film... Basta che ci stiano a sentire."

"Io sto spingendo tantissimo affinché si modifichi il modo di lavorare nel doppiaggio dei videogiochi", ha spiegato Ward. "Il doppiaggio avviene spesso mentre sono in post-produzione e questo è il motivo per cui non vediamo il videogioco mentre lo doppiamo. È il tallone d'Achille di lavorare sul videogioco, io sono abituato a vedere sui film immagini, espressioni degli attori, cosa dicono coi loro occhi, che è fondamentale per il doppiaggio. Nei videogame non c'è niente, niente di tutto questo, schermo nero. Mi dicono: "sei sull'elicottero". Sì, sti cazzi, dove sono? Dove stanno andando? È un modo di lavorare che deve essere cambiato, ne va proprio del loro lavoro anche, non soltanto del nostro. Anche perché il doppiaggio si sta estendendo in tutto il mondo."

