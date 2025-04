Luca Guadagnino torna alla regia in Italia: ecco di cosa si occuperà

Il regista, dopo le varie trasferte americane, tornerà in Italia per dedicarsi a un progetto molto particolare: la regia di un'opera lirica

Dopo che negli ultimi anni è stato impegnato in larga parte negli Stati Uniti, Luca Guadagnino farà ritorno alla regia in Italia ma stavolta per un'opera lirica.

Il Teatro del Maggio, infatti, ha annunciato il titolo operistico che aprirà l'88esima edizione del Festival del Maggio: The Death of Klinghoffer di John Adams, opera inedita a Firenze.

Sul podio Lawrence Renes, un grande promotore delle musiche di Adams che ha frequentemente diretto e inciso; la regia e le scene sono firmate proprio da Luca Guadagnino, per la prima volta al Maggio Musicale Fiorentino. La prima è prevista per il 19 aprile 2026 con altre due repliche fissate per il 22 e 26 aprile 2026. L'edizione di quest'anno, invece, è stata da poco inaugurata da Salome di Richard Strauss.

Un progetto particolare per la sensibilità di Luca Guadagnino

Queer: Luca Guadagnino e Daniel Craig in conferenza a Venezia 2024

"The Death of Klinghoffer interroga fin dal suo apparire la profonda complessità di conflitti che affondano nel mito per irrompere nella storia", ha commentato Guadagnino che firmerà anche le scene. "La sublime purezza della musica di John Adams e del libretto di Alice Goodman saranno la mia guida ferma per mettere in scena questa immensa opera al Maggio Fiorentino che sono onorato di aprire nella stagione 2026".

After the Hunt: Luca Guadagnino al CinemaCon 2025 con Ayo Edebiri e Andrew Garfield

L'opera prende spunto dal clamoroso fatto di cronaca dell'ottobre 1985: il sequestro e dirottamento della nave italiana da crociera Achille Lauro da parte di terroristi del Fronte per la liberazione della Palestina. La vicenda, che calamitò l'attenzione di tutto il mondo, si concluse con l'assassinio di uno dei passeggeri, Leonard Klinghoffer, cittadino statunitense di religione ebraica, costretto su una sedia a rotelle, e il cui corpo fu poi gettato in mare dai terroristi.

Guadagnino è reduce dalla regia di diversi film girati al di fuori dell'Italia; stiamo parlando di Queer, con Daniel Craig e in questi giorni in sala, Challengers con la superstar internazionale Zendaya, e After the Hunt, la cui uscita è prevista per il 2026 e che vede nel cast Julia Roberts e Andrew Garfield.