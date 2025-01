Luca Guadagnino se ne va dai Golden Globes dopo la vittoria di Emilia Pérez, ecco il video

Un video girato durante la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2025 ritrae Luca Guadagnino mentre si allontana pochi secondi dopo l'annuncio della vittoria di Emilia Perez nella categoria Miglior Film di genere musical o comedy.

Il regista italiano era in corsa contro il lungometraggio diretto da Jacques Audiard con il suo Challengers, con star Zendaya.

Il momento controverso con al centro Guadagnino

Il filmato condiviso da Deadline mostra Luca Guadagnino mentre si alza rapidamente in piedi nei momenti in cui il team di Emilia Perez sta avviandosi verso il palco.

Il filmmaker si allontana dalla sala del Beverly Hilton e si ferma solo qualche secondo per salutare delle persone che incontra lungo il percorso verso l'uscita.

Online in tanti sostengono che la reazione di Guadagnino sia legata alla sconfitta, ma non è da escludersi che, essendo stato l'ultimo premio assegnato durante la lunga serata che si è protratta più del previsto, ci siano altri motivi che lo hanno portato ad andarsene.

Challengers rimane uno dei titoli in corsa anche per le nomination agli Oscar grazie all'interpretazione di Zendaya e alla colonna sonora composta da Trent Raznor e Atticus Ross, che hanno vinto il Golden Globe grazie al lavoro compiuto.

I recenti progetti del regista

Luca Guadagnino è inoltre impegnato nella promozione di Queer, film, che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia è tratto dalla storia scritta da William S. Burroughs nel 1985.

Oltre ai protagonisti Daniel Craig e Drew Starkey, nel cast ci sono anche Jason Schwartzman, Lesley Manville, Henry Zaga, Drew Droege, Ariel Schulman, Colin Bates, Omar Apollo, Ronia Ava. Gli eventi portati sul grande schermo sono ambientati negli anni '40 a Città del Messico. William Lee è fuggito da New Orleans per evitare un arresto per droga. Al suo arrivo l'uomo trascorre il tempo frequentando i bar della città frequentati dagli studenti americani espatriati, soldati in congedo e altri personaggi ai margini della società che vivono grazie ai sussidi. Lee si innamora poi di Allerton, un tossicodipendente che sembra indifferente alle sue avances, rendendo i desideri sessuali di Lee un'ossessione.