Luca Guadagnino ha trovato il suo Elon Musk per il film Artificial?

Il regista Luca Guadagnino sembra aver trovato l'attore a cui affidare il ruolo di Elon Musk nel film Artificial, progetto in fase di sviluppo per Amazon MGM.

Secondo le fonti di Variety, infatti, Ike Barinholtz, sarebbe impegnato nelle trattative per interpretare il miliardario.

Chi è il possibile interprete di Musk

Ike Barinholtz, recentemente protagonista di The Studio, di cui potete leggere la nostra recensione, con il ruolo di Sal Saperstein, ha recitato in precedenza in film come Blockers e Neighbors. Nel caso in cui l'attore trovasse l'accordo con i produttori, reciterebbe in Artificial accanto ad Andrew Garfield e Yura Borisov, nominato agli Oscar per Anora.

Secondo le prime anticipazioni, Artificial racconterà la storia di OpenAI durante il complicato periodo vissuto nel 2023 quando, a sorpresa, il CEO Sam Altman è stato licenziato e poi riassunto in pochi giorni.

Garfield dovrebbe avere la parte di Altman, mentre Borisov sembra sarà Iya Stuskever, il co-fondatore di OpenAI che ha cercato di liberarsi del collega.

La sceneggiatura sarà firmata da Simon Rich (An American Pickle), coinvolto anche come produttore insieme a David Heyman di Heyday Films, Jeffrey Clifford e Jennifer Fox.

La collaborazione tra il regista italiano e Amazon

Luca Guadagnino tornerà a collaborare con Amazon MGM dopo aver realizzato nel 2018 il remake di Suspiria, nel 2022 Bones and All, e un anno fa Challengers, il film ambientato nel mondo del tennis con star Zendaya.

Il regista italiano e lo studio hanno lavorato insieme anche in occasione di After the Hunt, il film con Julia Roberts, Andrew Garfield, e Ayo Edebiri che debutterà fuori concorso, in anteprima, alla Mostra del Cinema di Venezia.