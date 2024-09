Luca Guadagnino dirigerà un film sul drammaturgo Tennessee Williams

Pare che Luca Guadagnino stia lavorando a una versione cinematografica di Leading Men di Christopher Castellani. La pellicola dovrebbe affrontare la storia d'amore tra Tennessee Williams e il suo amante di lunga data Frank Merlo.

Searchlight sta sviluppando il dramma basato sul libro che racconta del celebre drammaturgo. Matthew Lopez, autore della commedia The Inheritance, vincitrice di un premio Olivier, sta scrivendo la sceneggiatura.

Come anticipato, Leading Men parla della relazione appassionata e spesso tumultuosa tra Tennessee Williams e Merlo. Il film è ambientato "tra gli affascinanti circoli letterari" dell'Italia e della New York degli anni Cinquanta ed esplora "il peso della fama e le complesse negoziazioni della vita all'ombra della grandezza e dell'ambizione". Il romanzo, per il quale Castellani ha ricercato le lettere personali e i diari del drammaturgo, ha ricevuto recensioni stellari dal New York Times e dal Boston Globe.

I prossimi progetti del regista

Guadagnino presenterà Queer a Toronto, ha da poco terminato After the Hunt, con Julia Roberts, e si dice che dirigerà un film del DCU per James Gunn. Tuttavia, il prossimo titolo che il regista dovrebbe dirigere è Camere separate, con Josh O'Connor e Lea Seydoux.

Queer: Daniel Craig in una scena

Queer si basa sul controverso omonimo libro di William S. Burroughs, scritto come una sorta di sequel del romanzo semi-autobiografico del 1953, Junkie. Nel film Daniel Craig veste i panni di un consumatore abituale di eroina che si gode una vita di libertà totale insieme a un gruppo di americani espatriati a Città del Messico.

Anche Camere separate è un progetto di matrice letteraria, visto che si basa sull'omonima opera dello scrittore italiano Pier Vittorio Tondelli. Pubblicato nel 1989, Camere separate è un romanzo in parte biografico che racconta la storia dello scrittore più che trentenne Leo, alle prese con il dolore per la perdita del compagno Thomas, musicista tedesco. La loro relazione viene raccontata attraverso lunghe riflessioni e continui flashback.