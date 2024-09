Luca Guadagnino sarebbe in trattative per dirigere un progetto dei DC Studios

Da qualche mese si dice che il regista di Challengers, Luca Guadagnino, sia in trattative per dirigere un film all'interno del DCU di Peter Safran e James Gunn.

Da qualche mese si dice che Luca Guadagnino (Challengers) sia in trattative per dirigere un film all'interno del DCU di Peter Safran e James Gunn.

Dopo aver sentito le voci per molti mesi, Sneider si è visto confermare le discussioni su Guadagnino da diverse fonti, pur avvertendo che non era chiaro se si trattasse di un film o di una serie TV.

I capi dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, hanno incontrato molti registi negli ultimi mesi e non è ancora chiaro quale progetto abbia suscitato l'interesse di Guadagnino. Tuttavia, i colloqui tra le due parti sono in corso da tempo, segno che Guadagnino potrebbe prendere seriamente in considerazione il salto nel DCU.

Si dice che Guadagnino sia in cima alla lista di Gunn e Safran, e le speculazioni su quale progetto potrebbe adattarsi meglio allo stile cinematografico di Guadagnino sono in corso, ma alcuni potenziali titoli attualmente senza regista includono The Authority, che presenta una storia d'amore gay, una specialità di Guadagnino, e Teen Titans.

Nel frattempo, Gunn/Safran continuano ad accumulare progetti e registi nel DCU. C'è Superman di Gunn, Supergirl: Woman of Tomorrow, Swamp Thing di James Mangold, The Brave and the Bold di Andy Muschietti, The Batman 2 di Matt Reeves e, il potenzialmente vociferato, Plastic Man di Darren Aronofsky.

Guadagnino ha recentemente terminato After the Hunt, con Julia Roberts, e il prossimo film che dovrebbe girare è Camere separate, con Josh O'Connor e Lea Seydoux. Il regista ha recentemente presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, Queer. Il titolo, basato sull'omonimo romanzo di William S. Burroughs, è ambientato a Città del Messico negli anni Cinquanta e segue William Lee, un espatriato americano sulla soglia dei 40 anni, che conduce una vita solitaria in una piccola comunità americana. Tuttavia, l'arrivo in città di Eugene Allerton, un giovane studente, spinge William a stabilire finalmente un legame significativo con qualcuno.

Il cast di Queer è molto nutrito e comprende Daniel Craig, Drew Starkey, Jason Schwartzman, Lesley Manville, Omar Apollo, Henrique Zaga, Andres Duprat, Ariel Shulman, Drew Droege, Colin Bates, e i registi Lisandro Alonso, David Lowery e Michael Borremans.