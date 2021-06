Luca: una nuova featurette presenta la città di Portorosso mostrata nel film Pixar

Luca è il nuovo film animato della Pixar, e una nuova featurette introduce il mondo della città di Portorosso, dove si svolgono gli eventi raccontati sullo schermo.

Il cast vocale e i produttori svelano nel video i dettagli delle ricerche compiute in Italia in modo da rappresentare in modo realistico la vita nella città dove i giovani protagonisti vivono un'estate all'insegna dell'amicizia e delle esperienze in grado di cambiare la vita. Le star ammettono poi che Luca fa venire voglia di trasferirsi in Italia e vivere a Portorosso.

Luca racconta la storia di un ragazzino e del suo amico, apparentemente persone assolutamente normali fuori dall'acqua, ma in realtà sono due misteriose creature marine. Le loro vite iniziano a cambiare quando, in superficie, fanno amicizia con una ragazza. Secondo il regista Enrico Casarosa, Luca fonderà elementi della sua vita a Genova con La Sirenetta e le opere del leggendario regista Hayao Miyazaki.

"Sono nato a Genova e le mie estati sono state trascorse sulle spiagge", ha detto Casarosa a Empire all'inizio di quest'anno. "Ho conosciuto il mio migliore amico quando avevo 11 anni. Ero molto timido e ho trovato questo piantagrane di un bambino che aveva una vita completamente diversa. Volevo fare un film su quel tipo di amicizie che ti aiutano a crescere".

"Questa è una storia profondamente personale per me, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c'è una celebrazione dell'amicizia. Le amicizie dell'infanzia spesso determinano il corso di chi vogliamo diventare e il fulcro della storia del film sono proprio questi legami", dichiarò Casarosa quando fu annunciata l'uscita del film lo scorso anno. "Quindi, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film presenterà un'indimenticabile avventura estiva che cambierà radicalmente Luca".