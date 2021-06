Luca: tra i doppiatori italiani del film anche Orietta Berti e Luca Argentero

Enrico Casarosa e Andrea Warren hanno presentato Luca, il nuovo film Disney e Pixar che vedrà tra i doppiatori italiani anche Orietta Berti e Luca Argentero impegnati. Trenitalia ha inoltre inaugurato l'innovativo "treno Rock in viaggio con Luca" presso la stazione Brignole di Genova.

Luca: una scena del film d'animazione

Quando mancano tre giorni all'uscita di Luca, l'hype per il nuovo film Disney e Pixar è ormai arrivato alle stelle. Un film ambientato in Liguria che promette di far emozionare grandi e piccini, presentato nelle scorse ore a Genova dal regista Enrico Casarosa e dalla produttrice Andrea Warren, durante la conferenza stampa organizzata nell'affascinante cornice di Palazzo Ducale. All'evento hanno preso parte anche i doppiatori italiani del film, tra cui: Marina Massironi (Signora Marsigliese), Saverio Raimondo (Ercole Visconti), Orietta Berti (Concetta Aragosta) ed il trio Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca, che interpretano i protagonisti Luca, Alberto e Giulia. Anche Luca Argentero (Lorenzo Paguro) si è collegato in streaming per un saluto.

Dopo la conferenza stampa, Enrico Casarosa e Andrea Warren hanno raggiunto il binario 1 della stazione Brignole, dove Trenitalia ha inaugurato il "treno Rock in viaggio con Luca". Si tratta di un mezzo innovativo, decorato all'esterno con i colori ed i personaggi di Luca, mentre all'interno permette ai viaggiatori di godere del massimo comfort, di elevati standard di security con telecamere e monitor di bordo con riprese live, di un'area nursery per genitori e bimbi, ed è costruito con materiali riciclabili fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti. "Sono convinto che l'uscita di Luca susciterà l'interesse di moltissimi turisti nei confronti della Liguria e che questa iniziativa di Trenitalia attirerà sempre più nuovi turisti curiosi di scoprire gli stessi luoghi in cui è ambientato il film", ha affermato l'assessore regionale al Turismo e ai Trasporti Giovanni Berrino. Il treno in questione continuerà a percorrere, anche nei prossimi mesi, i binari liguri tra Genova e La Spezia.

Ricordiamo che, presso l'Acquario di Genova sono state organizzate tre proiezioni speciali di Luca, per supportare la missione dell'organizzazione no profit Medicinema Italia Onlus. Questa, infatti, promuove la terapia del sollievo attraverso il cinema costruendo vere e proprie sale cinema all'interno delle strutture ospedaliere e luoghi di cura italiani.