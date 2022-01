Luca Argentero, la moglie Cristina Marino: "La mancanza di rispetto di alcune fan mi irrita"

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero, si è detta parecchio irritata dalla mancanza di rispetto che alcune fan manifestano nei suoi riguardi. Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera la moglie dell'attore, che in questi giorni è tornato a vestire i panni del dottor Andrea Fanti nella serie Doc - Nelle tue mani, ha lamentato l'invadenza in pubblico di alcune donne che quando incontrano il marito si comportano come se lei non fosse presente.

In questi giorni di freddo intenso Luca Argentero e Cristina Marino sono scappati alle Maldive, dove la coppia si sta godendo un periodo di vacanza con la figlia Nina Speranza, nata a maggio 2020, mentre in Italia milioni di telespettatori sono tornati ad appassionarsi alle avventure del dottor Andrea Fanti nella serie Doc - Nelle tue mani. Una seconda stagione che sta tenendo il pubblico con il fiato sospeso per i sorprendenti, e a volte dolorosi, colpi di scena.

Cristina Marino, imprenditrice ed influencer, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dove si è raccontata senza filtri. Parlando del suo rapporto con il marito ha affermato di non essere gelosa "Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposare Luca Argentero, sarei stata matta" precisando che però ci sono delle cose che le danno fastidio "su di lui sono tranquillissima, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne".

Alcune fan del marito infatti, sostiene Cristina, sono irrispettose, soprattutto nei suoi riguardi "Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano 'Oddio ti amo', 'Oddio che bello', come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato".

Cristina ha raccontato al quotidiano anche alcuni lati del marito che non conosciamo "Luca è un papà incredibile. Siamo nella fase in cui Nina è innamoratissima di suo padre, se lo abbraccio lei mi manda via. È un papà molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un 'mammo' a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto".

Quando sente che alcune donne dicono che è fortunata ad avere al suo fianco Luca, Cristina non si scompone e risponde che anche a lui non è andata male "la risposta sincera è che anche lui è caduto in piedi! Sono senz'altro fortunata, infatti ho scritto su Instagram che ogni donna meriterebbe un Luca Argentero. Ma mi sembra che anche a lui sia andata benissimo!".