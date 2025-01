Luca Argentero in tuta da meccanico nelle prime foto di Motorvalley, serie Netflix prodotta da Groelandia

Tra le anticipazioni italiane di Netflix da tener d'occhio la nuova serie di Luca Argentero ambientata nel mondo dei motori, Motorvalley, prodotta da Groelandia di Matteo Rovere. Proprio Rovere è il fautore del successo di Veloce come il vento, ancora uno sguardo alle corse italiane, che nel 2016 ha lanciato la carriera di Matilda De Angelis.

Le prime foto della serie, in arrivo su Netflix nel 2026, mostrano Argentero in tuta da meccanico a fianco delle co-protagoniste Giulia Michelini e Caterina Forza. In un'altra immagine l'attore abbraccia Forza, ancora in tenuta da pilota, esultando dopo una corsa.

Creata da Matteo Rovere con Gianluca Bernardini e Francesca Manieri, la serie è firmata da Rovere, Bernardini, Flaminia Gressi, Francesca Manieri, Michela Straniero ed Erika Galli. Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci dirigono gli episodi della miniserie.

Motorvalley: Giulia Michelini, Luca Argentero e la giovanissima Caterina Forza in posa

Motorvalley: Luca Argentero abbraccia Caterina Forza dopo una gara

La sinossi

Protagonisti di Motorvalley sono Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) e Blu (Caterina Forza), tre perdenti uniti dall'amore per le auto e l'adrenalina. Elena, giovane rampolla della scuderia Dionisi, deve riconquistare un ruolo nell''impresa di famiglia e decide così di ingaggiare Blu, testa calda con un'attrazione fatale per la velocità, e Arturo, un famoso pilota ormai decaduto, per allenarla.

Motorvalley segue la loro avventura attraverso una delle gare automobilistiche più appassionanti: il Campionato Italiano Gran Turismo (GT), dove le auto e le corse non sono solo una passione da condividere ma anche una ragione di vita o di morte.