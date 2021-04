Loving Vincent: stasera su Rai5 il film d'animazione dedicato a Van Gogh

Appuntamento con un esperimento stasera su Rai5 dove, alle 21:15, va in onda Loving Vincent, il primo film d'animazione dipinto su tela dedicato alla vita e alle operte di uno dei più grandi artisti di sempre: Vincent Van Gogh.

Il film sarà proposto senza interruzioni pubblicitarie e sarà disponibile anche in lingua originale.

Locandina di Loving Vincent

Un suggestivo racconto, incentrato sul mistero della sua scomparsa, diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman, il primo film d'animazione interamente dipinto su tela, per il quale sono state realizzate 65 mila tavole da 125 artisti di tutto il mondo. Tra gli interpreti Aidan Turner - che stasera si fa doppio, "presente" anche su Rai1 nell'ultima puntata di Leonardo -, Helen McCrory, Saoirse Ronan, Douglas Booth, Jerome Flynn.

Candidato al Premio Oscar 2018 e al Golden Globe 2018 come miglior film d'animazione e al David di Donatello come miglior film straniero, Loving Vincent, arrivato nei cinema di casa nostra solo per 3 giorni nell'ottobre 2017, detiene è stato il film evento più visto di sempre in Italia.