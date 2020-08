Lovelace: stasera su Cielo il dramma erotico sulla pornodiva Linda Lovelace

La vera storia di Linda Lovelace, pornodiva pentita, rivive stasera su Cielo, dalle 23:00, in Lovelace, dramma erotico con Amanda Seyfried, Sharon Stone e James Franco.

Diventata celebre come protagonista di La vera gola profonda, uno dei primi film pornografici a uscire dalla nicchia di settore e a venire proiettato anche fuori dalle sale dedicate al genere, Linda Lovelace si chiamava in realtà Linda Boreman, nata e cresciuta in uno dei quartieri ghetto di New York.

Sposata col violento e instabile Chuck (Peter Sarsgaard), viene convinta dal marito a realizzare alcuni filmati pornografici amatoriali. Questi la fanno notare al regista Jerry Damiano, che sceglie Linda (Amanda Seyfried) per la sua produzione del 1972, destinata a diventare un classico del porno: Gola profonda. Col cognome d'arte Lovelace, Linda diventerà il simbolo di uno scontro culturale che lascerà nella sua vita profonde conseguenze.