Lovecraft Country - La terra dei demoni, la serie HBO da stasera su Sky

Prende il via stasera su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, durante la notte più paurosa dell'anno, un epico e spaventoso viaggio fra fantascienza e horror, nei misteri più oscuri nascosti nel cuore dell'America degli anni Cinquanta, popolata da creature terrificanti che sembrano provenire direttamente dai racconti di H. P. Lovecraft. Debutta ad Halloween, infatti, Lovecraft Country - La terra dei demoni, la serie HBO tratta dall'omonimo romanzo di Matt Ruff, edito in Italia dal 27 ottobre da Piemme.

Un horror drama creato da Misha Green (nel team di scrittura di Heroes e Sons of Anarchy), anche produttrice esecutiva della serie insieme a J.J. Abrams (co-creatore di Lost e Fringe e regista di numerosi film di successo) e Jordan Peele (regista di Noi e Scappa - Get Out e produttore di BlacKkKlansman e The Twilight Zone). Ambientata negli Stati Uniti della metà degli anni Cinquanta, la serie racconta del veterano della guerra di Corea Atticus "Tic" Freeman (interpretato da Jonathan Majors, Da 5 Bloods), arrivato a Chicago dalla Florida per cercare il padre scomparso.

Locandina di Lovecraft Country

Insieme allo zio George (Courtney B. Vance) e all'amica d'infanzia Letitia "Leti" Dandrige (Jurnee Smollett), Tic intraprenderà uno spaventoso e adrenalinico viaggio on the road attraverso l'America razzista delle leggi di Jim Crow. Ciò che Atticus troverà tra le terre del New England, però, non saranno solo creature innominabili e antichi culti, ma anche l'odio di un'America malata di razzismo. Nel cast insieme a Jonathan Majors, Courtney B. Vance (American Crime Story - The Immortal Life of Henrietta Lacks) e Jurnee Smollett (True Blood, Underground), anche Abbey Lee (Mad Max: Fury Road) nel ruolo di Christina Braithwhite, figlia del leader di un ordine segreto chiamato "I figli di Adamo".

Arrivano anche Aunjanue Ellis (When They See Us) nei panni di Hippolyta Freeman, la moglie di George e zia di Atticus; Jada Harris (The Resident) che interpreta Dee, figlia di George e Hippolyta; Wunmi Mosaku (The End of the F***ing World) nel ruolo della sorellastra di Leti, Ruby Baptiste; Michael Kenneth Williams (The Wire, Boardwalk Empire) nel ruolo del padre di Atticus, Montrose Freeman. E ancora, Jamie Chung (C'era una volta) nel ruolo dell'infermiera Ji-Ah e Jordan Patrick Smith (Vikings) nei panni di William, tirapiedi di Cristina, amante, guardia del corpo, spia e qualsiasi cosa lei vuole che lui sia.