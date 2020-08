Lovecraft Country: le musiche sono state realizzate a distanza dai membri dell'orchestra

Lovecraft Country è la prima serie tv la cui colonna sonora è stata realizzata a distanza da musicisti e artisti che si trovavano ognuno nella propria casa durante la pandemia.

La compositrice Laura Karpman, autrice dei brani inediti insieme a Raphael Saadiq, ha infatti confermato che l'orchestra ha lavorato in questo modo totalmente nuovo.

La creatrice della serie, Misha Green, ha chiesto ai due compositori, secondo quanto riporta Variety, che i dieci episodi di Lovecraft Country avessero un "R&B orchestrale dall'atmosfera gotica". Laura Karpman ha dovuto progettare il modo di gestire 30 musicisti, ognuno impegnato nellla propria casa, a partire da marzo. L'artista ha spiegato: "Tutti gli studi di registrazione erano chiusi". Karpman ha quindi ideato un modo per permettere di lavorare a casa: i musicisti incidevano la propria parte e poi inviavano la traccia a Laura. La compositrice è quindi riuscita a costruire un brano orchestrale unendo il lavoro dei singoli musicisti: "Avevo scoperto in passato, in particolare per quanto riguarda le persone con cui ho lavorato per anni e conoscevano la mia musica, che andava davvero bene. Sapevano quello che volevo".

Insieme alla violinista Lisa Liu hanno quindi creato un'orchestra composta da 29 elementi, provenienti da tutte le parti del mondo, che Karpman ha chiamato Unison Orchestra, ed è stato spiegato ai musicisti come utilizzare nel migliore dei modi la tecnologia a propria disposizione via Zoom.

Karpman ha quindi sottolineato: "Il risultato mi ricordava i brani di Jerry Goldsmith". Il paragone al compositore autore di colonne sonore molto apprezzate come Alien e Il Pianeta delle scimmie è sembrava subito perfetto per lo show e l'artista ha ribadito: "Un suono unico aveva iniziato a emergere. Essere di fronte a un'orchestra, dirigere, è divertente, ma questi musicisti non hanno bisogno di me".

Lovecraft Country segue il 25enne Atticus Black (Jonathan Majors), reduce dalla Guerra in Corea che, insieme all'amica Letitia "Leti" Dandridge (Jurnee Smollett-Bell) e allo Zio George (Courtney B. Vance), si imbarca in un viaggio attraverso il Sud degli USA per ritrovare il padre scomparso. Atticus, noto per avere sempre un romanzo pulp in tasca, trova il coraggio di partire nonostante le difficoltà di essere un giovane uomo di colore nell'America razzista degli anni '50. Il trio dovrà superare prove difficili e sopravvivere a violenza e razzismo dei bianchi fronteggiando, al tempo stesso, gli spiriti maligni che sembrano usciti da un romanzo di Lovecraft.