Love Wedding Repeat: il trailer della commedia Netflix con Sam Claflin

Love Wedding Repeat, di cui Netflix ha condiviso il trailer, è la nuova comemdia romantica con star Sam Claflin che debutterà in streaming il 10 aprile.

Il video mostra il protagonista impegnato nel tentativo di "salvare" il matrimonio della sorella, oltre a incontrare ex, fermare invitati non graditi ed essere alle prese con situazioni surreali durante un giorno davvero speciale.

Love Wedding Repeat è stato scritto e diretto da Dean Craig e girato in Italia.

Il progetto è una commedia romantica innovativa sul potere del destino che mostra varie versioni dello stesso matrimonio mentre Jack, il personaggio interpretato da Sam Claflin, cerca di salvare il matrimonio della sorella. Il giovane sarà alla prese con un'ex fidanzata piena di rabbia, un imbucato con un importante segreto, un sedativo che finisce nel posto sbagliato e una reunion inaspettata con la donna dei suoi sogni.

Nel cast anche Olivia Munn, Freida Pinto, Joel Fry ed Eleanor Tomlinson.