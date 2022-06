Love Film Festival 2022 al via oggi a Perugia: tra gli ospiti Don Most, Ralph di Happy Days

Al via oggi l'ottava edizione del Love Film Festival 2022, che si svolgerà a Palazzo Priori di Perugia fino a domenica 26 giugno. L'amore di quest'anno è quello per la Giustizia e quindi tutti i film e i corti che saranno presentati comprenderanno la violenza di genere, il cyberbullismo, la guerra e i casi di mala giustizia. Tra gli ospiti la star di Happy Days Don Most.

Una foto di Don Most

Il direttore artistico Daniele Corvi commenta: "E' un programma che tocca una tematica delicatissima e attuale. Sono molto contento delle varie partnership che danno sostanza e profondità ad una manifestazione di qualità che abbina contenuti e importantissimi personaggi del cinema. Ciò è stato possibile grazie a un ottimo lavoro di squadra con Global Thinking Foundation, Umbra Acque, Umbria Basket Forense, le Istituzioni e gli sponsor. Un ringraziamento speciale va a Madalina Ghenea che ha accettato la carica di Presidente onorario".

Nel programma da segnalare la proiezione dell'ultimo capolavoro di Roman Polanski, incentrato sullo scandalo giudiziario di Alfred Dreyfus, L'ufficiale e la spia, che sarà seguita dalla videointervista al regista.

Inoltre si potrà vedere Criminali si diventa di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli con Ivano Marescotti, Martina Fusaro, Ugo Dighero e Lodo Guenzi; Ostaggi, il docufilm incentrato sul rapimento di Augusto De Megni, le anteprime dei film girati in Umbria Soldato sotto la luna e Uomini da marciapiede, e il docufilm Libere di... VIVERE ideato dalla Global Thinking Foundation, un consolidato partner del Festival.

Madalina Ghenea protagonista de I soliti idioti in una foto promozionale

Tanti gli ospiti nazionali ed internazionali come Don Most, il mitico Ralph Malh di Happy Days che, oltre a presentare il suo film Moola, si esibirà anche in una performance canora nella serata di venerdì 24 giugno, e in collegamento dagli Usa, l'indimenticato protagonista di Beautiful, Daniel McVicar. Attesi inoltre Madalina Ghenea, Francesco Albanese, Luca Trovellesi Cesana, Giorgio Vignali, Luca Barbareschi, Lorenzo Avola, Daniela Fazzolari, Martina Marotta e molti altri. Un grazie speciale a Madalina Ghenea, che ritorna nella veste di Presidente onorario, visto il suo speciale legame con la città di Perugia e il Festival.

Spazio anche ad altri argomenti impegnati grazie alla collaborazione con l'Associazione Umbria Basket Forense attraverso la quale si sono realizzati gli eventi: "Insieme per la legalità" a cui parteciperanno illustri magistrati e avvocati, e la presentazione del libro "Pentcho" del magistrato Antonio Salvati.

Parallelamente al concorso che assegnerà il Grifone d'Oro al Miglior Film, è stato indetto un concorso per giovani autori per soggetti cinematografici incentrati sul tema della giustizia sociale. Programma completo.