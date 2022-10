Avengers: Infinity War, Elizabeth Olsen svela la scena più imbarazzante girata nel film Marvel

Durante un'intervistaper il numero di Variety 'Power of Women', Elizabeth Olsen è tornata a parlare delle riprese di Avengers: Infinity War ed Endgame rivelando il momento più imbarazzante sul set del cinecomic Marvel.

Avengers: Infinity War, un primo piano di Elizabeth Olsen

Nell'accompagnare il lettore al momento delle riprese che ha ricordato nel corso dell'intervista, l'attrice ha chiarito che, tutto ciò che riceve prima di girare "sono solo le mie pagine e quindi capisco la parte della storia che sto realizzando". Ma qual è stato per Elizabeth Olsen il momento più imbarazzante?

Il momento del funerale, come raccontato l'attrice, "è stato chiamato 'Il matrimonio nel copione'. Non sapevo di essere stato spazzata via finché non l'abbiamo girato. Questo ci è stato detto quando siamo entrati nel furgone dove avevano un sacco di attrezzatura da mostrarci prima dell'inizio: Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chadwick Boseman, Sebastian Stan. Eravamo tutti su questo furgone e ci hanno detto, 'Questo è quello che sta succedendo. Voi ragazzi scomparirete'. E noi abbiamo detto 'OK'. È stato scioccante. Voglio dire, non lo sapevamo. Pensavamo che il film finisse diversamente".

Elizabeth Olsen: "Marvel si preoccupa della pirateria anche con un Avenger come me"

Elizabeth Olsen ha poi raccontato che, la scena più imbarazzante girata nel MCU è quella della morte di Visione. "E' molto imbarazzante girare questo genere di cose, perché, ogni cosa dipende da te e da quello che fai. Abbiamo fatto un po' di improvvisazione, ed è difficile improvvisare in quei momenti. Ma è stato anche bello, perché a quel punto io e Paul Bettany ci siamo davvero sostenuti l'un l'altro. È stata una delle ultime scene che abbiamo girato. Mi sentivo davvero a mio agio con lui. Stavamo cercando di trovare il ritmo giusto, con i Russo che ci guidavano. E poi, una volta finita, è stato un enorme sollievo. E ricordo solo di aver ridacchiato per il resto della giornata, mentre Brolin indossava il casco. E non lo so. Questi film sono leggeri, ma devi comunque lavorare sodo perché funzionino".

L'attrice ha poi concluso dichiarando che la scena, mimando la mossa di Wanda, è stata imbarazzante anche perché "la sto facendo in pubblico. Ma hai una mano che ferma qualcosa con energia. E poi hai un'altra mano che sta estraendo questa cosa falsa da questa faccia punteggiata. Ed è doloroso ed emozionante".