Love and Monsters, Dylan O'Brien svela come sono state realizzate le creature

Love and Monsters racconterà una storia ambientata in un mondo abitato da creature terrificanti e il protagonista Dylan O'Brien ha parlato di come si è lavorato sul set per poter interpretare gli incontri con queste presenze incredibili.

L'attore, nel film, interpreta Joel che lascia la sicurezza della comunità in cui vive per andare alla ricerca della ragazza che ama.

Dylan O'Brien, parlando di Love and Monsters, ha svelato: "Portavano fuori sul set questo enorme granchio gonfiabile che avevano ordinato dalla Cina. Era alle volte per avere dei riferimenti, ovviamente non sarebbe mai stato lì mentre giravamo, ma era esilarante semplicemente il fatto che esistesse, che l'intera scenografia fosse reale".

L'attore aveva aggiunto: "Hanno reso quel set della spiaggia totalmente in modo da poterla utilizzare per le riprese. Mi ricordo che ero sulla spiaggia e stavo letteralmente pianificando come si sarebbe svolta la mia lotta contro il granchio, dove avrei dovuto colpirlo e come si sarebbe girata la sequenza, come il modo in cui muovere le gambe, dove rotolare, che mosse compiere, e poi sarei entrato in azione".

Sul set c'era anche un cane che interpretava Boy, l'amico a quattro zampe del protagonista. Dylan ha aggiunto: "C'era questo cane sul set, in realtà erano due, Hero e Dodge. Penso sia davvero incredibile quanto spesso potevo emotivamente affidarmi a questi cani, mi distendevo per terra non appena ero stanco o esausto e semplicemente mi leccavano il volto. C'è inoltre qualcosa di super incredibile nel modo in cui potevano interagire solo con me". O'Brien ha ammesso: "C'erano dei giorni in cui Ariana Greenblatt per alcune ore poteva coccolarli da sola e io pensavo 'La ucciderò!'".

Love and Monsters è stato diretto da Michael Matthews, mentre la sceneggiatura è firmata da Brian Duffield e Matthew Robinson. Nel team della produzione ci sono Shawn Levy e Dan Cohen, le riprese sono state effettuate a Queensland, in Australia.

Il film è ambientato dopo un evento catastrofico che obbliga tutta l'umanità a spostarsi in colonie sotterranee. Dylan O'Brien interpreterà Joel Dawson, un giovane che osserva gli altri sopravvissuti e decide di avventurarsi all'esterno e affrontare i mostri che lo separano dalla ragazza amata con cui frequentava il liceo, Aimee (Jessica Henwick). Durante il suo pericoloso viaggio, Joel stringe amicizia con degli improbabili alleati tra cui un eroico c ane e un paio di survivalisti (Michael Rooker, Ariana Greenblatt) che lo aiutano a sopravvivere prima di raggiungere il suo vero amore.