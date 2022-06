Love & Anarchy 2, su Netflix in streaming da oggi

Love & Anarchy torna su Netflix: disponibili in streaming a partire da oggi 16 giugno 2022 tutti gli episodi della seconda stagione della serie svedese.

Ideata e diretta dalla regista svedese Lisa Langseth (Euphoria), Love & Anarchy (titolo originale Kärlek & Anarki) è stata una delle rivelazioni originali Netflix del 2020. Lo show segue l'evolversi della relazione tra Sofie, donna sposata in carriera e Max, un giovane esperto di informatica; i due intraprenderanno un inaspettato gioco di seduzione basato sulla sfida delle convenzioni sociali che li porterà a dover affrontare conseguenze sempre più importanti.

Locandina di Love & Anarchy

Sofie (Ida Engvoll) è una libera professionista ambiziosa, sposata e madre di due figli. Quando viene assunta come consulente per digitalizzare una casa editrice vecchio stampo, la sua vita assolutamente ordinaria inizia a prendere una piega inaspettata. In ufficio conosce, infatti, Max (Björn Mosten), un giovane e affascinante esperto di informatica che lavora saltuariamente presso la casa editrice. I due sembrano appartenere a universi lontanissimi fino a quando un episodio li lega indissolubilmente: Max sorprende Sofie in atteggiamenti provocatori e la fotografa.

Il ragazzo non vuole del denaro per eliminare la foto incriminata ma solo pranzare fuori con la donna. Questo primo scambio darà il via a un gioco, inizialmente innocuo, nel quale Max e Sofie si sfidano a compiere azioni che violano le norme sociali. Le conseguenze delle sfide, però, diventeranno sempre più incontrollabili e l'innocenza iniziale lascerà spazio a un rischioso gioco di seduzione che porterà entrambi a riflettere sulle proprie scelte di vita.

La seconda stagione riprende esattamente dalla fine della prima, con otto nuovissimi episodi già disponibili su Netflix per tutti gli utenti abbonati al servizio streaming.