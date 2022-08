Lost Ollie, su Netflix in streaming da oggi

Lost Ollie, la nuova serie tv metà live action metà CGI a tema giocattoli, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 24 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati.

La miniserie, che promette grandi emozioni per tutti gli appassionati del genere, ha un cast da urlo nella versione originale, con la partecipazione di Mary J Blige, Jonathan Groff, Gina Rodriguez, Jake Johnson e Tim Blake Nelson. A dirigere i lavori delle quattro puntate troviamo Peter Ramsey (premio Oscar per Spider-Man: Un Nuovo Universo), mentre tra i creatori risalta uno dei nomi dietro Coraline e la porta magica e Kubo e la spada magica.

Lost Ollie è liberamente ispirato al romanzo Ollie e i giocattoli dimenticati, arrivato nelle librerie nel 2018 grazie a William Joyce e narra l'epica avventura di un giocattolo smarrito che affronta con coraggio le mille insidie dell'infanzia, girando in lungo e in largo per la campagna per ritrovare il bambino che lo ha perduto; allo stesso tempo, è la storia di un bambino che ha perso ben più del suo migliore amico. Questo racconto commovente fa leva sui ricordi dell'infanzia, richiamando alla mente quegli incontri speciali di molto tempo fa che hanno cambiato per sempre la nostra vita.