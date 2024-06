Lost, Maggie Grace: "La fine toccata al mio personaggio mi ha spezzato il cuore"

L'interprete di Lost Maggie Grace è tornata con la memoria sul destino del suo personaggio nella popolare serie televisiva della ABC.

Grace interpretava Shannon Rutherford, sorellastra di Boone Carlyle (Ian Somerhalder), sopravvissuto al volo Oceanic 815, e si era legata sentimentalmente a un altro naufrago, Sayid Jarrah (Naveen Andrews). Grace è stata una series regular per tutta la prima stagione, fino all'episodio della seconda stagione "What Kate Did", dove Shannon veniva sepolta sull'isola dopo essere stata uccisa nell'episodio 6 della seconda stagione "Abandoned". Ha poi ripreso brevemente il ruolo in un episodio della terza stagione e nel finale della serie.

Parlando con l'Independent, Grace ha ripensato al periodo trascorso a girare Lost e alla delusione per il fatto che il suo personaggio sia stato ucciso così presto.

Naveen Andrews e Maggie Grace in una scena dell'episodio 2x01 di Lost

"Era una specie di caricatura del privilegio bianco prima che diventasse un argomento attuale. E forse ero troppo brava ad essere incredibilmente fastidiosa. Pensavo che forse avrebbe fatto qualcosa di sorprendente, o che avremmo esplorato un altro aspetto della sua personalità. Forse, all'ultimo momento, si sarebbe redenta e sarebbe stata incredibilmente catartico in qualche modo. Credo che ci siano stati dei suggerimenti, di certo non è andata nel modo in cui speravo in termini di arco narrativo. Avevano sicuramente pesci più grandi da friggere".

Lost, Evangeline Lilly rivela: "Sono stata intenzionalmente ferita sul set"

Quando il personaggio è stato ucciso all'inizio della seconda stagione, è stato uno shock, dato che l'unico altro naufrago importante a morire all'epoca era stato Boone. L'episodio in cui avviene, "Abandoned", aveva esteso la sua storia e sembrava destinata a diventare un personaggio più complesso prima che Ana Lucia Cortez (Michelle Rodriguez) commettesse l'errore di spararle. Anche se inizialmente sembrava che il suo personaggio fosse stato ucciso prematuramente, gli episodi successivi hanno dimostrato che si trattava della decisione giusta.

L'errore di Ana Lucia l'avrebbe perseguitata e la morte di Shannon avrebbe anche plasmato la direzione dell'arco tragico di Sayid e il suo atteggiamento nei confronti degli Altri. Quest'anno si celebrerà il 20° anniversario del debutto di Lost su Fox, avvenuto nel settembre 2004.