Lost in Starlight: arriva il primo film animato coreano di Netflix, ecco quando

Un piccolo passo per Netflix, un grande balzo per l'animazione coreana: Lost in Starlight, primo lungometraggio d'animazione sudcoreano originale della piattaforma, ha finalmente una data d'uscita, ed è sorprendentemente vicina. Il film approderà sugli schermi il 30 maggio, anticipando la data prevista tra aprile e giugno 2025.

Lost in Starlight e il primo film animato coreano di Netflix

A dirigere questa love story cosmica è Han Ji-won, qui al suo debutto nel lungometraggio dopo aver firmato corti come The Summer e la serie Amanza. Al suo fianco, come co-sceneggiatrice, c'è Kang Hyun-joo (Soulmate, The Scarlet Letter). La produzione è affidata a Climax Studio di Seul, già dietro la miniserie Amanza, e in collaborazione con Netflix Animation, promette un risultato visivamente raffinato, come già suggeriscono le prime immagini promozionali.

A doppiare i protagonisti sono due volti amatissimi del panorama K-drama: Kim Tae-ri, già vista in Twenty-Five Twenty-One e Mr. Sunshine, presta la voce alla giovane astronauta Nan-young, mentre Hong Kyung (visto in Life on Mars e Hotel del Luna) dà vita al musicista Jay. I due tornano a lavorare insieme dopo Revenant, stavolta però alle prese con la più lunga delle relazioni a distanza: una che attraversa il sistema solare.

La sinossi ufficiale promette romanticismo alle stelle: "Quando un'astronauta parte dalla Terra diretta verso Marte, l'immensità dello spazio divide due amanti destinati a stare insieme in questo racconto animato che attraversa il cosmo." Ma la vera scintilla nasce dalla motivazione di Nan-young: andare su Marte per ritrovare la madre, scomparsa anni prima durante una missione. Il viaggio la condurrà a Jay, e l'incontro farà deragliare la rotta al suo destino.

Lost in Starlight si muove tra le pieghe del genere sci-fi romantico con un tono dolceamaro e malinconico, abbracciando le suggestioni più poetiche della fantascienza e le dinamiche emotive del melodramma. Chi ha amato Kim Tae-ri nelle sue precedenti incarnazioni non resterà indifferente, e i fan del K-drama avranno un motivo in più per guardare il cielo notturno.