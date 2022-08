Los ladrones: l'ultima grande rapina, su Netflix in streaming da oggi

Los ladrones: l'ultima grande rapina, il documentario sul più incredibile colpo realizzato in Argentina, sbarca su Netflix in streaming da oggi 10 agosto 2022!

Los ladrones: l'ultima grande rapina è incentrato sulla più grande rapina bancaria in Argentina. Nel 2006, un gruppo di uomini fu protagonista di un'irruzione in un prestigioso istituto di credito di Buenos Aires, prendendo in ostaggio 23 persone, rubando dalle casseforti svariati milioni di dollari e gioielli di inestimabile valore. Al termine del colpo, i criminali svanirono nel nulla.

Los ladrones: l'ultima grande rapina, una scena

Avrebbero probabilmente proseguito la loro latitanza se l'ex moglie di uno dei ladri non li avesse traditi, consentendo così alla giustizia di braccarli, arrestarli e condannarli a un lungo periodo di detenzione. Dopo qualche tempo, però, le pene sono state ridotte, e questo ha consentito a tutto il gruppo di tornare in libertà. Il documentario ripercorre i giorni ruggenti di questi individui, che conquistarono le pagine della cronaca prima di precipitare nell'oblio. Come hanno fatto a realizzare il colpo perfetto? Finalmente è giunto il momento di scrivere delle risposte a un evento assolutamente clamoroso.