Lorenzo fa il tronista con Shaila, Helena scoppia in lacrime: dramma nella notte al Grande Fratello

Nella quinta puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 30 settembre, Alfonso Signorini ha messo in evidenza quattro concorrenti attorno ai quali stanno emergendo le prime dinamiche sentimentali di questa edizione del reality show: Helena, Shaila, Javier e Lorenzo. Un 'gioco delle coppie' da cui, in parte, si sono distanziati il pallavolista e la modella brasiliana.

Shaila ha ammesso di essere attratta dall'argentino Javier, ma allo stesso tempo di nutrire un interesse per Lorenzo. Quest'ultimo ha dichiarato di provare qualcosa verso l'ex velina, mantenendo però un interesse anche per la modella brasiliana. Javier, invece, ha spiegato che tra lui e Shaila non è scattata nessuna scintilla, affermando che si stanno semplicemente conoscendo.

L'unica a parlare apertamente di sentimenti è stata Helena, che però, dopo aver ascoltato le parole del compagno di avventura, ha deciso di cambiare rotta: "Volevo dirti da due giorni una cosa, aspettavo che finisse la puntata. Da adesso in poi dobbiamo prendere le distanze, ma lo faccio per te, perché ti vedo un po' confuso. Se non è, non è. Te lo dico adesso davanti a tutti". Con queste parole, la modella ha scombinato le carte in gioco, aprendo nuovi scenari nelle dinamiche della Casa.

Grande Fratello: quadrilateri amorosi e tensioni notturne

Dopo la puntata del Grande Fratello, le dinamiche amorose hanno preso il sopravvento tra flirt, confronti e lacrime. Secondo quanto riportato da Biccy, Shaila ha deciso di appartarsi con Javier, chiedendogli di esporsi di più e prendere l'iniziativa. "Se ti va di baciarmi sul collo fallo, se ti va di avvicinarti di più fallo, prendi pure l'iniziativa. Io con te sto bene e lo sai, mi sono esposta molto", ha confidato l'ex velina, mostrando chiaramente il suo interesse.

Shaila Gatta sembra indecisa tra Javier e Lorenzo

Tuttavia, poco dopo, Shaila è stata vista in piscina con Lorenzo, dove i due hanno ammesso la reciproca attrazione. Con tono provocatorio, Shaila ha stuzzicato il suo interlocutore: "Io non ho scelto nessuno! Però vedo che tu l'hai fatto e allora mi comporto di conseguenza, sei con Helena Prestes e va bene".

Lorenzo, per tutta risposta, ha cercato di chiarire la sua posizione, affermando di non essere emotivamente legato a nessuna delle due e di voler continuare a esplorare la situazione. Nonostante le sue parole, Shaila non ha nascosto i suoi dubbi: "Ti vorrei credere, però a volte mi sembra che tu reciti un po', ma se dici la verità mi fa piacere".

Un confronto acceso

Nel frattempo, Helena Prestes, che ha osservato la scena da lontano, non ha preso affatto bene l'interazione tra Lorenzo e Shaila. La modella brasiliana ha voluto chiarire la situazione con Lorenzo, chiedendogli spiegazioni. Preoccupata dal suo comportamento, Helena ha dichiarato: "Se tu mi dici che per lei provi qualcosa di mentale e non solo fisico, allora mi fermo", ponendo la questione al centro del loro confronto.

Il coinquilino, visibilmente combattuto, ha ammesso di non essere pronto a scegliere: "Non sono pronto, non ho una risposta e allora tiro il freno io per farti del bene. Devo ancora capire cosa sento per lei. Non voglio scegliere, ma vivere". Queste parole non hanno fatto altro che aumentare la frustrazione di Helena, che ha reagito con rabbia: "Mi devi rispettare, io voglio i miei spazi. Io so cosa voglio e tu no" e poi "Tu mi hai già perso. Ma tu come ti sentiresti se io dicessi 'non so chi scegliere tra te e un altro'?".

Grande Fratello: nomination, scontro tra Yulia e Jessica, Iago smaschera Lorenzo e la scelta di Helena

Il confronto è degenerato rapidamente, con Lorenzo che ha chiuso bruscamente la conversazione invitando Helena a calmarsi: "Basta è fatta, vai a dormire". Questa frase ha ulteriormente irritato la modella, che ha alzato la voce: "Ma chi sei? Non mi dici 'vai a dormire', decido io quando andare". Successivamente, Helena si è ritirata nella sua camera, dove è scoppiata in lacrime, segno di quanto questa situazione l'abbia profondamente toccata.