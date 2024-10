Grande Fratello: nomination, scontro tra Yulia e Jessica, Iago smaschera Lorenzo e la scelta di Helena

La quinta puntata del Grande Fratello è stata più accesa rispetto alle precedenti con i primi scontri tra i concorrenti. Amanda Lecciso è risultata la meno votata dal pubblico e potrebbe lasciare la Casa giovedì prossimo, è a rischio insieme agli altri nominati. La serata ha visto vari momenti di tensione, tra cui un duro faccia a faccia tra Yulia Naomi Bruschi e Jessica Morlacchi.

Scontri in casa: due gieffine ai ferri corti

La puntata è iniziata con il focus sul rapporto tra Jessica e Giglio. L'ex cantante dei Gazosa si era dichiarata al parrucchiere emiliano, ma lui, con delicatezza, le ha fatto capire di non essere interessato. Giglio ha negato di averla respinta perchè i loro rapporti non sono cambiati, mentre Alfonso Signorini ha insinuato che Yulia si sia intromessa tra i due, anche se lei ha un fidanzato fuori dalla Casa.

Più tardi, durante la pausa pubblicitaria, le due donne si sono scontrate verbalmente. Rebecca Steffanelli ha rivelato che si sono scambiate insulti pesanti, come "Sei una poveraccia" e "Cafona". Yulia ha persino augurato a Jessica di ricevere un anello come quello che lei ha ricevuto. Jessica, innervosita, le ha detto "Vai a mangiare, vai a prendere aria", al che Yulia ha replicato con un commento critico su presunti disturbi alimentari della coinquilina, una frase che ha suscitato polemiche sui social.

Helena ha raccontato la sua storia

Iago attacca Lorenzo

Un altro momento di confronto ha coinvolto Tommaso e Mariavittoria, con quest'ultima criticata dalle ragazze di Non è la Rai. Lorenzo è intervenuto accusando Tommaso di voler giocare con la coinquilina. Anche Iago ha detto la sua, cogliendo l'occasione per attaccare Lorenzo, accusandolo di creare un gruppo solo con i giovani e lamentarsi del cibo, aggiungendo che "la sua maschera sta iniziando a cadere". Iago ha concluso con una metafora, paragonando Lorenzo al Generale Custer, destinato a portare tutti alla sconfitta.

Quattro cuori e una capanna

Non poteva mancare uno spazio dedicato alle storie amorose nella Casa. Quest'anno, il triangolo sentimentale è diventato un quadrilatero. Mentre Ila piangeva sul divano per motivi non del tutto chiari, Signorini ha chiamato Helena, Shaila, Javier e Lorenzo al centro dell'attenzione. L'ex velina sembra interessata a Javier, ma non ha del tutto chiuso la porta a Lorenzo.

Rebecca Staffelli promossa dal Grande Fratello: ecco cosa farà da oggi la voce del web

Quest'ultimo ha ammesso di aver provato una scintilla per Shaila, ma da quando è entrata Helena, le cose sono cambiate. Javier ha dichiarato che per lui non è scoccata alcuna scintilla, lasciando spazio alla conoscenza reciproca con tutti. Solo Helena si è dichiarata apertamente, ammettendo di provare qualcosa per il modello milanese, ma, vista l'incertezza di Lorenzo, ha deciso di fare un passo indietro e prendere le distanze.

Durante la serata, è stata raccontata la storia di Helena, che a 16 anni ha lasciato la sua casa per inseguire il sogno di affermarsi nel mondo della moda, arrivando a vendere i capelli per pagarsi l'affitto. Shaila è stata protagonista di un'emozionante sorpresa, incontrando sua madre nel giardino della Casa.

Voto del pubblico, immuni e nomination

Al televoto di giovedì scorso, i quattro concorrenti in lizza hanno ricevuto queste percentuali: Shaila 44%, Helena 26%, Iago 21%, Amanda 9%. La sorella di Loredana Lecciso, risultata la meno votata, è stata automaticamente nominata. Gli immuni della serata sono stati Le Non è la Rai, Enzo Paolo Turchi, Jessica e Tommaso, con i primi due scelti dalla Casa e gli altri vincitori dei precedenti televoti. Le nomination, come sempre, hanno concluso la puntata: gli immuni hanno votato nel confessionale e gli altri nella Mistery Room.

Luca Calvani nomina Michael

Mariavittoria nomina Shaila

Iago nomina Ila

Giglio nomina Clarissa

Ila nomina Javier

Javier nomina Clarissa

Clarissa nomina Giglio

Michael nomina Iago

Shaila nomina Mariavittoria

Amanda nomina Iago

Non è la Rai nominano Shaila

Yulia nomina Mariavittoria

Enzo Paolo nomina Ila

Helena nomina Iago

Tommaso nomina Clarissa

Jessica nomina Javier

Lorenzo nomina Iago

In nomination questa settimana ci sono quattro gieffini: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Iago Garcia e Mariavittoria Minghetti. Il concorrente meno votato dal pubblico sarà eliminato giovedì 3 ottobre, durante la puntata in onda in prima serata su Canale 5. Su Mediaset Infinity è già disponibile la clip con l'annuncio ufficiale dei nominati.