Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato da censura al Grande Fratello: ecco le frasi volgari e i video espliciti

Lorenzo e Shaila, prossimi a fare ritorno al Grande Fratello italiano, sembrano aver perso i freni inibitori nella Casa del Gran Hermano, dove soggiornano da martedì scorso. Le parole volgari del modello milanese rivolte all'ex velina, catturate dai microfoni del reality spagnolo, stanno facendo il giro del web grazie ai video condivisi dagli utenti.

Le frasi volgari che fanno discutere il web

Questa "vacanza premio" per i due concorrenti del programma di Alfonso Signorini è ormai al termine: Lorenzo e Shaila rientreranno in Italia per partecipare alla puntata del 28 ottobre, in cui racconteranno ai coinquilini la passione scoppiata tra loro in Spagna. Secondo le parole di Lorenzo, i due avrebbero "fatto tutto" già dalla prima notte.

Nelle ultime ore, la coppia è stata sorpresa mentre si scambiava baci appassionati di fronte alle telecamere. Tuttavia, a suscitare clamore sono state le espressioni inappropriate di Lorenzo Spolverato, che ha utilizzato un linguaggio decisamente volgare nei confronti di Shaila, un comportamento in forte contrasto con il nuovo corso anti-trash voluto da Piersilvio Berlusconi per il programma.

Alfonso e Shaila durante una puntata del Gran Hermano

In un momento di "romanticismo", il modello milanese, disteso accanto all'ex velina le ha sussurrato parole all'orecchio che lasciano veramente poco spazio all'immaginazione: "Amore mio, mi viene talmente duro quando ti guardo che non hai idea dove te lo ficcherei dentro" e poi "Porca Eva no, la crema fino a qui ti arriva".

Shaila Gatta, non appena ha sentito queste parole d'amore che il suo neo fidanzato le ha dedicato, ha messo una mano sul microfono di Lorenzo, quello vero non quello metaforico, e lo ha subito zittito: "Ma io ti devo addestrare! Sei un leone senza guinzaglio. Mi sciolgo quando mi chiami così".