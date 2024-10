Grande Fratello, Beatrice Luzzi punge Shaila Gatta: "L'avevo detto cinque settimane fa"

L'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini non è rimasta sorpresa dal comportamento dell'ex velina, che in Spagna si è lasciata andare con Lorenzo Spolverato.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lo scorso 21 ottobre, Shaila Gatta ha fatto una rivelazione sorprendente a Javier Martinez, dicendo che, nonostante le settimane trascorse insieme, non era innamorata di lui. Pochi minuti dopo, e davanti al conduttore Alfonso Signorini e all'opinionista Beatrice Luzzi, e all'insaputa del pallavolista argentino e degli altri coinquilini, ha confessato che il suo cuore batteva per Lorenzo Spolverato.

La rivalsa dell'opinionista

Nelle precedenti puntate del reality show, Beatrice Luzzi, nuova opinionista del programma, aveva commentato le azioni dell'ex velina, affermando: "Un po' più di rispetto e pudore non guasterebbero." In particolare, riguardo al rapporto tra Shaila e Javier, Beatrice aveva espresso dubbi sul modo di agire della ballerina.

"Non mi fido di lei vedo molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha aspettare un mese per dargli un bacio? - aveva spiegato l'opinionista - c'è poca spontaneità. Gli fai avance e provocazione e poi non lo baci. Trovo molto contraddittorio e innaturale. Un comportamento così esplicito fisicamente e poi tirarsi indietro al bacio".

Javier ignora il nuovo rapporto tra Shaila e Lorenzo

Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi è stata ospite del Festival del Cinema di Roma, dove ha condiviso le sue impressioni sul nuovo cambiamento di Shaila e sulla passione che sembra essere sbocciata con Lorenzo in Spagna. "Shaila l'ho raccontata 4 o 5 settimane fa e sta facendo esattamente quello che avevo detto", ha affermato ai microfoni di Tag 24. Beatrice ha aggiunto che sta "scaldando i motori" in questo inedito ruolo di opinionista, che l'ha vista scontrarsi anche con Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Javier smaschera gli autori su Leonardo e Shaila: "Si baciano e lunedì me lo faranno vedere"

Nel frattempo, nella casa del Gran Hermano, Lorenzo e Shaila sono andati ben oltre il semplice bacio: "Nella prima notte qui abbiamo fatto tutto", ha rivelato il modello milanese ai coinquilini iberici. Lo sviluppo della loro storia verrà finalmente rivelato ai gieffini italiani lunedì sera, quando anche Javier saprà cosa sta realmente accadendo nella casa più spiata di Spagna.