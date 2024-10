Grande Fratello, Shaila tra Javier e Lorenzo: coccole notturne con il pallavolista "non sono mica una suora

L'ex velina continua a mostrare un atteggiamento ambiguo: dopo aver dichiarato di non provare nulla per il pallavolista, ora sembra essersi nuovamente avvicinata a lui.

Nuovo capitolo delle avventure di Shaila Gatta all'interno della Casa del Grande Fratello che continuano a catturare l'attenzione del pubblico, soprattutto per la sua altalenante situazione sentimentale. In meno di una settimana, l'ex velina ha cambiato più volte opinione sui suoi sentimenti nei confronti di Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Shaila, che sembra aver confuso il reality show per un episodio di Uomini e Donne, si è recentemente riavvicinata a Javier, il pallavolista per cui solo lunedì scorso aveva dichiarato di non provare più nulla.

A movimentare ulteriormente la situazione sono stati ben quattro aerei che hanno sorvolato la Casa: due di questi spingevano Shaila verso Lorenzo, mentre gli altri la incoraggiavano a scegliere Javier. Questo triangolo amoroso, che vede l'ex velina al centro dell'attenzione, ha tenuto banco per tutta la settimana. Shaila sembra godere del ruolo centrale che ha assunto nelle dinamiche sentimentali del programma.

Un ritorno di fiamma con coccole notturne

Sia Lorenzo che Javier, stanchi dell'incertezza di Shaila, avevano deciso di fare un passo indietro, leggendo la sua indecisione come un segnale di disinteresse. Tuttavia, il distacco dei due ragazzi stava per compromettere le dinamiche del reality, spingendo Shaila a riavvicinarsi a Javier. Ieri sera, su consiglio di Pamela, Eleonora e Ilaria, l'ex velina si è seduta sul letto di Javier, chiedendogli un abbraccio e scambiandosi delle coccole.

Come riportato da Biccy, dopo questi momenti di intimità, Shaila ha subito aggiornato le sue amiche del gruppo "Non è la Rai" sulla reazione del pallavolista. La Gatta ha raccontato che non c'è stato alcun bacio tra loro, solo coccole sincere. Javier, infatti, l'ha abbracciata forte, confessandole che stava pensando a lei, dandole vibrazioni positive.

Javier e Shaila nel giardino della Casa

"Dopo mi ha detto: 'Buonanotte bambolina'. Oddio, che bello! Per me questo è davvero tanto, io non sono una che fa queste cose. Ma che vergogna. So di non aver fatto nulla di particolare, a parte un abbraccio, ma è stato bellissimo. Mi sono sentita di farlo e ho davvero percepito la sincerità del suo abbraccio".

Shaila Gatta al Grande Fratello, aerei con messaggi per due ship diverse, lei festeggia: "ci sono due fazioni"

"Era forte, sincero. E poi la sua pelle, il suo odore. Io non sono mica una suora! Ho le mie vibrazioni, gli ormoni. C'è pelle e pelle, e la sua mi fa sentire cose". Queste sono state le parole di Shaila, raccolte dal portale, che lasciano aperta ogni possibilità per lo sviluppo di questo noioso triangolo amoroso.